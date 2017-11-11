Эти истины стоит принять, чтобы обрести душевное спокойствие

В нашем мире слишком много суеты. Мы постоянно куда-то бежим, стараемся все успеть, везде побывать и даже не замечаем, что жизнь проходит в постоянной борьбе. Остановитесь! Оглянитесь вокруг, сделайте несколько глубоких вдохов. Суету вокруг вас создаете вы сами. Если ваше любимое занятие — это возведение стен, а затем героическое их преодоление, то вам обязательно стоит привнести в свою жизнь несколько важнейших постулатов.

Итак, 8 истин, которые помогут обрести мир в душе.