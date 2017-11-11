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Какой сегодня праздник: 12 ноября

12.11.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 12 ноября в России отмечается Синичкин день? В этот день жители населенных пунктов готовятся ко встрече птиц, остающихся на зимовку: синиц, снегирей, соек, щеглов и других. О том, чем еще ознаменовано 12 ноября —  в обзоре Sputnik.

Что произошло 12 ноября

В 1933 году появилась первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.

В 1940 году Народный комиссар иностранных дел СССР Молотов прибыл с визитом в Берлин для переговоров с Гитлером и министром иностранных дел Риббентропом.

В 1973 году зародилась хип-хоп культура.

12 ноября в России также отмечается День специалиста по безопасности. Кроме того, 12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией.

Кто родился 12 ноября

12 ноября в православном календаре

В этот день отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии. Также православный мир чтит память святых Стефана Милютина, короля Сербского, брата его Драгутина и матери их Елены. 12 ноября — день обретения мощей священноисповедника Агафангела.

Именины

В этот день именины у Степана, Марка, Семена, Матвея, Максима, Леонида, Макара, Иосифа, Германа, Зиновия, Артема, Александра, Терентия, Юлиана, а также Елены и Анастасии.

12 ноября в народном календаре

В народе на Зиновия и Зиновию отмечали праздник охотников и рыбаков.

Охотники в этот день собирались на охоту за зайцами, а прежде шли пировать в одну избу. В этот день надо было обязательно поймать хотя бы одного зверя, его называли именинным. Если добычи не было, охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: "Коня положи, да зайца уходи".

 
 
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Этот день является 312-м в григорианском календаре, до Нового года остается 53 дня.

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