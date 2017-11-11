Это не просто грусть: 5 серьезных симптомов депрессии

В течение некоторого времени вы чувствуете себя очень подавленно, и вам не нравится ваша жизнь. Друзья успокаивают вас, мол, все это пройдет. Но вы почему-то в их словах не очень уверены. Задумайтесь над тем, что вас, возможно, накрыла самая настоящая депрессия, и с ней обязательно нужно бороться. Каковы ваши симптомы?





1. Вы не в состоянии сползти с кровати или дивана

Сколько времени вы проводите на диване или в постели? Нет, вы не устали, но вставать вам попросту не хочется. Вы пребываете в горизонтальном положении весь день, таращась в телевизор и чувствуя себя развалиной. Этот признак является важным маркером депрессии. Люди, у которых был поставлен этот диагноз, говорят о том, что они «лечили» себя, сознательно стараясь держаться подальше от постели. Они буквально снимали матрас или запирали двери в спальню.

2. У вас пропал интерес ко всему, что вы так любили

Вы потеряли интерес к тому, что всегда любили? Мысль о том, чтобы пойти на работу, прогуляться с друзьями или поужинать в ресторане в приятной компании, кажется вам невыносимой? Люди, страдающие депрессией, изолируют себя. Для того чтобы встать с кровати и взаимодействовать с окружающими, требуется энергия. А у вас её нет. Между прочим, если вы через силу заставите себя выходить из дома или заниматься какими-либо делами, то это будет отличным способом хотя бы временно избавиться от такого состояния.

3. У вас преобладает чувство безнадежности и страха

Вы тратите большую часть своего времени на всевозможные негативные мысли о том, насколько ужасна ваша жизнь? Какой вы неудачник, и что никто вас никогда не полюбит? Вы на 100 % уверены, что ничего уже не изменится? Правда в том, что когда человек подавлен, все может казаться безнадежным, поскольку он сосредоточен на негативе и позволил ему полностью захватить свой разум. В этом состоянии просто невозможно поверить, что будущее будет иным. Хорошая новость: как только депрессия будет побеждена, чувство безнадежности полностью исчезнет.

4. Вы нетерпеливы и нетерпимы к тем, кого любите

Вы теряете терпение, общаясь с теми, кого любите? Вы кричите на детей? Резко отвечаете своему партнеру, если он обращается к вам? Избегаете родителей, чтобы не отвечать на их вопросы? Нетерпимость к близким является ярким показателем депрессии. Чувство безнадежности, что наше состояние никогда не изменится, и что мы бесполезны, делает взаимодействие с другими невыносимым, особенно с теми, кто любит нас и желает нам только лучшего. Кстати, именно любовь нужна нам больше всего, когда мы страдаем от депрессии. Отталкивание любви и заботы такое состояние только усугубляет.

5. Ваш аппетит изменился

Вы обнаружили, что в последнее время ваш аппетит изменился? Вы стали активно заедать стресс и налегать на сладости? Или у вас вообще нет никакого желания что-то есть? Вы похудели и стали вялыми из-за недостаточного питания? Такие изменения пищевых привычек прямо указывают на развитие депрессии, которую вы усиленно лечите либо избытком пищи, либо отказом от неё. И то, и другое является нездоровым признаком и может лишь усилить чувство безнадежности и отчаяния.

Если с депрессией не начать борьбу, симптоматика начнет прогрессировать. К сожалению, мы не склонны признавать этот диагноз, потому что боимся непонимания и даже осуждения со стороны близких людей и общества. Помните, избавиться от депрессии не так уж и сложно, а вот жить с ней однозначно невыносимо.

Текст: Flytothesky.ru