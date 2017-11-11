Семь событий, которые могут укрепить или разрушить ваши отношения

Независимо от того, насколько вы влюблены друг в друга, пока вы и ваш партнер не пройдете эти семь жизненных событий, вы не сможете понять, что вы в действительности друг для друга значите. Именно эти моменты и станут лакмусовой бумажкой для ваших отношений.





1. Потеря того, кого вы любите (домашние животные тоже учитываются)

Когда кто-то, кого вы любите, умирает, вы испытываете боль. Вы уязвимы, обескуражены, обеспокоены. Вам нужно успокоиться и получить поддержку от своего партнера. И это очень показательный период, когда реакция вашей второй половины может сплотить или сломать вас обоих – настолько болезненным и важным является это событие. Фактически вы увидите, какой ваш партнер на самом деле: эгоистичный или сострадающий, равнодушный или поддерживающий.

2. Совместная ответственность за живое существо

Насколько вы вдвоем сможете воспитывать, беспокоиться и заботиться о живом существе: будь то ребенок или домашний питомец? Такие моменты показывают нам, каковы наши истинные мотивы и намерения. Является ли ваш партнер по своей природе добрым и ответственным, или он старается увильнуть от своих обязанностей, перекладывая все на ваши плечи? Когда вы увидите правду, она может вас либо порадовать, либо расстроить. Поговорите со своей второй половиной и выясните все проблемные моменты.

3. Совместное проживание

Период свиданий обычно приходит к своему завершению и наступает следующий этап – попытка совместного проживания. Возможно, вы фантазируете об этом опыте, представляя себе уютный чистый домик, в котором всегда пахнет свежей выпечкой. Романтика позволяет нам обманывать самих себя, а реальность расставляет все по своим местам. Сможете ли вы справиться с реальностью и принять её, когда влюбленность и привязанность превратится в выбор о том, чтобы жить под одной крышей. Вы готовы столкнуться с личностными странностями, недостатками и своеобразностью характеров?

4. Финансовые вопросы

Итак, теперь у вас общий бюджет, и вам приходится его распределять. Не исключены споры и даже битвы по этим вопросам. Что делать, например, если у вас образовались неожиданные излишки? Вы будете их откладывать или тратить? Чьи интересы будут учитываться? Попробуйте разработать вашу совместную систему финансов и ведите подсчет расходов и доходов. В случае возникновения противоречий и несогласия, сохраняйте спокойствие, но будьте готовы к переговорам. Ваши личные желания не должны наносить ущерб отношениям. В любом случае, вы теперь работаете в команде.

5. Безработица

Независимо от обстоятельств, жизнь может подкидывать самые различные сценарии, включая и потерю работы. Страх безденежья – мощный мотиватор, провоцирующий негативные и злобные реакции. Безработный партнер может считать себя лузером или же несправедливо обижаемым. Это влияет на самооценку и собственную уверенность. Если в паре, оказавшейся в подобной ситуации, не будет взаимной поддержки и понимания, а только страх, обвинения и недовольство, то такой союз обречен.

6. Серьезная болезнь

Болезнь полностью выбивает из колеи и пугает. Заболевший чувствует свою беспомощность и отчасти даже обреченность, а его партнер тем временем нервничает и суетится, думая, как решить эту проблему. Вас одолевают нежелательные и тревожные мысли. Как это повлияет на ваши отношения? Как отнесется к вам здоровый партнер? Имеете ли вы право удерживать его? Именно в подобной ситуации и проверяются чувства и прочность ваших отношений.

7. Полное нарушение планов

Иногда в жизни наступает сплошная черная полоса. Финансовые затруднения, вечно болеющие дети, проблемы на работе. То, как вы вместе одолеете этот период, и станет определять ваши отношения. Вы можете сломаться под натиском бури или же стать еще крепче, сильнее и выносливее. Именно после всех препятствий вы становитесь единым и цельным монолитом. Ну или же разбегаетесь в разные стороны.

Текст: Flytothesky.ru