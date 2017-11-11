10 фактов о жизни в Антарктиде

Несмотря на то, что это самый холодный регион на планете, люди живут и там, но в основном это ученые и исследователи. Хотя в Антарктиде нет правительства, там есть школы, а еще проводятся спортивные соревнования и даже ежегодный рок-концерт.

1. Население около 4 тысяч человек





Это количество население в «летние» месяцы с ноября по март, когда климат не так суров. Зимой многие уезжают. Подавляющее большинство жителей – ученые в области геофизики, биологии и естествознания. Самое густонаселенное место – это Мак-Мердо (станция США). Там есть банкомат, больница, часовня, дорожные знаки, универмаг McMurdo и три бара. Кроме того, на континенте расположены десятки малонаселенных баз от других стран.

2. Люди живут там даже зимой





Некоторые ученые остаются здесь на всю темную и морозную зиму, когда температура падает до -40° С. Это действительно время полной темноты на несколько месяцев, и оно может вызвать серьезные расстройства, поэтому люди, отправляющиеся туда работать, сначала проходят тщательные обследования. Как они справляются? Как и в обычном мире: йога, изучение языков, библиотека, спортзал и уход за теплицами.

3. Существуют даже антарктические семьи





В таких поселениях, как Вилла Лас Эстреллас (Чили) и Эсперанса (Аргентина) живут целые семьи. Вилла Лас Эстреллас – типичный чилийский городок для двух сотен жителей. Здесь есть кладбище, больница, банк, столовая, спортзал и школа с десятью учениками. А поселение Эсперанса отличилось тем, что в нем появился на свет первый антарктический младенец – Эмилио Маркос Пальма (1978).

4. Здесь есть рабочие места начального уровня





Вам не нужно быть ученым, чтобы работать и жить в Антарктиде. Например, Кери Нельсон приехала в Мак-Мердо в 2007, когда ей было 20 лет, чтобы работать уборщицей, а затем продавщицей. Рабочие места начального уровня, как правило, включают в себя уборку туалетов, мытье посуды, а также доставку почты.

5. Антарктические отношения – не редкость





Кери Нельсон, проживавшая в Мак-Мердо, познакомилась со своим мужем, который работал в 3 км от неё на новозеландской станции Скотта. Они выходили со своих баз в антарктическую ночь на свидание, встречаясь на полпути, чтобы посмотреть на звезды и Луну. Правда поженились они уже в Мичигане. И это не единственная счастливая пара, нашедшая друг друга в Антарктиде.

6. Вечеринки с алкоголем





Кери Нельсон описывает свой опыт как «атмосферу университетского городка», потому что все спят в общежитиях на двухъярусных кроватях и едят в столовой. В Мак-Мердо друзья собираются в баре, отправляются в походы или смотрят фильмы. Алкоголь – опасность в Антарктиде, а изоляция и депрессия могут этому способствовать. Как-то раз в одном году в клубе 90 South пиво и вино закончились слишком быстро, поскольку с их помощью люди пытались быстрее скоротать зимние дни.

7. В нижней части мира проводится ежегодный концерт

Каждый Новый год в Антарктиде начинается с IceStock, 6-часового концерта на открытом воздухе, который стал ежегодным культурным мероприятием с 1990 года. Все выступающие группы являются «местными» и самодеятельными. Кроме того, в баре Мак-Мердо часто звучит живая музыка, каждые две недели проводятся акустические вечера, а также вечера женской музыки.

8. С Интернетом тут проблемы





Интернет есть, но он лимитирован. Это не столько проблема интернет-соединения, сколько тот факт, что доступ в первую очередь предназначен для научных каналов и важных переговоров. Даже использование Skype строго ограничено. Кери Нельсон упоминала, что там трудно использовать смартфон, и работникам приходилось заранее планировать время выхода в Сеть, чтобы проверить почту.

9. Здесь проводятся спортивные соревнования





Во-первых, есть ежегодный регби-матч, названный Кубком острова Росс. А если вы любите бегать, для вас марафон Мак-Мердо – забег на 40 км по пустынному морозному ландшафту. Самые экстремальные спортивные соревнования – это «Клуб 300». Участники разогреваются в сауне, а затем голышом, но в ботинках пробегают вокруг условной точки южного полюса.

10. Численность туристов увеличивается





В последние несколько десятилетий количество туристов растет не по дням, а по часам. За сезон 2015-16 годов там побывало около 38500 посетителей. Люди, приезжающие в Антарктиду, хотят увидеть первозданную природу, но все же углеродный след человека из цивилизации опасен для этой хрупкой экосистемы. Кроме того, потенциальные путешественники должны знать, что отпуск в Антарктиде попросту опасен.

Текст: Flytothesky.ru

Смотрите также:

Самые необычные находки в Антарктиде, которые способны перевернуть наше представление об истории