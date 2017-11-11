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Отель из «пузырей» в Исландии – новая цель для туристов
12.11.2017 18:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы хотите снова почувствовать себя ребенком и спать на открытом воздухе? Представьте себе, теперь вы можете взглянуть на Северное сияние или звездное небо, лежа в роскошной кровати и даже не замерзнув холодной исландской ночью. Мы серьезно! Отель The 5 Million Star («5 миллионов звезд») запросто предоставит вам такую
Хотите насладиться отдыхом на открытом воздухе? Отель «5 миллионов звезд» знает, что вам предложить.
Он расположен у реки Хвита в Скалхольте (Исландия), но у вас однозначно возникнет ощущение, что вы находитесь в рождественской сказке среди заснеженных сосен в зимней стране чудес.
Сферические номера в виде мыльных пузырей выглядят неправдоподобно и даже как-то инопланетно.
Теперь вы можете наблюдать изумительную исландскую природу в теплоте отельного номера с климат-контролем – так что вы наверняка ничего себе не отморозите.
Каждый пузырь соединен с общей кухней и ванной комнатой.
В отличие от других гостиничных номеров, вам придется взять свои полотенца и мыло. Обслуживания в номере тоже нет, поэтому побеспокойтесь и о запасах еды.
И интерьер, и экстерьер «пузыря» отлично продуманы.
Он оснащен бесшумной вентиляционной системой, а регулятор температурного режима гарантирует вам теплое и уютное пребывание внутри.
Отель, кстати, работает круглый год.
Вы можете любоваться Северным сиянием зимой, а летом наслаждаться яркой зеленью и наблюдать за живностью прямо из своего номера.
Роберт Робертссон, хозяин отеля, хотел, чтобы туристы получали удовольствие от зимы без ощущения холода.
Он сам придумал и разработал эти прозрачные пузыри, чтобы дать своим клиентам возможность полюбоваться за живописными природными явлениями в Исландии, не страдая от мучительного холода.
Пузыри немного отличаются в зависимости от конкретных потребностей каждого гостя.
Всего их пять, и они называются Una, Asta, Thorunn, Valdis и Maria. В целом же, в каждом пузыре есть двуспальная кровать, и он рассчитан на проживание двух человек.
Не переживайте о том, что кто-то будет заглядывать в ваш пузырь, пока вы отдыхаете.
Отель хранит в тайне месторасположение своих «пузырей». Вы узнаете, где находится ваш номер, только после предоплаты. Пребывание в нем обойдется вам в 178 долларов США, но это действительно незабываемый опыт.
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Вы хотите снова почувствовать себя ребенком и спать на открытом воздухе? Представьте себе, теперь вы можете взглянуть на Северное сияние или звездное небо, лежа в...
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