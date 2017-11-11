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Сможете найти кота на этой фотографии? Тест для самых внимательных!

12.11.2017 21:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как известно, многие животные просто прирожденные мастера маскировки. Их уникальная способность позволяет им спрятаться даже на самом видном месте. Это настоящее испытание для ваших глаз. Уверяем вас, на каждой фотографии кто-то спрятался. Так что не стоит обвинять нас в мошенничестве! Чтобы посмотреть ответ, просто кликните на фотографию.Сможете найти кота на этой фотографии? Тест для самых внимательных!

 
 
 
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Как известно, многие животные просто прирожденные мастера маскировки. Их уникальная способность позволяет им спрятаться даже на самом видном месте. Это настоящее...

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