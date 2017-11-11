11 продуктов, которые улучшают ваше настроение, и это научно доказано

Вы по-прежнему считаете, что истинно здоровая пища невкусная? И вы не один, так думают многие. Однако правда в том, что существует множество здоровых продуктов, которые улучшают наше настроение и здоровье. Более того, они относительно дешевы и приятны на вкус. На что следует налегать?





1. Артишок

Одно из самых универсальных и вкусных блюд. В нем уйма питательных веществ. Одна порция артишоков дает больше антиоксидантов, чем любой другой продукт! Артишоки также богаты клетчаткой, фитонутриентами, фолиевой кислотой и калием. Они повышают когнитивную функцию, позволяя большему количеству кислорода попадать в мозг благодаря наличию витамина К и фосфора.

2. Спаржа

Еще один чудо-продукт, заполненный витаминами и минералами, включая витамины А, С, Е, К и В6, а также кальций, медь, клетчатку, фолиевую кислоту, железо и белок. Весь этот набор изумительно поддерживает организм и качественно питает мозг.

3. Бананы

Бананы богаты витаминами В6 и С, плюс марганец, калий, диетическая клетчатка, магний, фолиевая кислота. Регулярное потребление бананов может помочь снизить кровяное давление и риск развития астмы и рака.

4. Черный шоколад

Попробуйте только сказать, что черный шоколад невкусный! Он вкусный и это один из самых здоровых продуктов. В нем присутствуют антиоксиданты для борьбы с токсинами, а флавоноиды, обнаруженные в черном шоколаде, могут снизить риск развития рака.

5. Яйца

Это универсальный источник недорогого и высококачественного белка. Яйца также содержат витамины B6 и B12, которые имеют жизненно важное значение для работы мозга. Так что не стоит их недооценивать.

6. Киви

Киви вкусен, а еще он способствует хорошему сну и защищает кожу. В киви безумное количество витамина С (больше, чем в апельсинах и лимонах!). Он также обладает мощными антиоксидантными свойствами и помогает пищеварению, благодаря наличию клетчатки.

7. Орехи

Это чистый белок и жирные кислоты омега-3, которые необходимы для здоровья сердца и головного мозга. Плюс здоровые ненасыщенные жиры, клетчатка, витамин Е и L-аргинин – жизненно важный «строитель» белка.

8. Гранат

Гранаты ценятся за их семена, причем свойства их известны на протяжении тысячелетий. В них масса антиоксидантов и витаминов. Гранаты борются с воспалениями и онкозаболеваниями, помогают пищеварению и снижают риск сердечных болезней.

9. Лосось

Лосось – кладезь жирных кислот омега-3, однако у этой рыбы есть и другие преимущества для здоровья: белки и витамины В. А еще селен – тот самый минерал, который «работает» как антиоксидант, повышая иммунитет, улучшая кровоток, регулируя функцию щитовидки и снижая симптомы астмы.

10. Сладкий картофель

Сладкий картофель очень вкусный, но его преимущества для здоровья часто упускаются из виду. В нем содержатся витамины А, В1, В6 и С, а также медь, диетическая клетчатка, марганец, ниацин, пантотеновая кислота, фосфор и калий. Добавьте к нему немного масла – это действительно очень вкусно!

11. Йогурт

Йогурт богат белком (около 9 г на 200 мл), витаминами В2 и В12, кальцием, магнием и калием. В нем присутствуют пробиотики, здоровые бактерии и дрожжи. Эти плюсы помогают поддерживать оптимальное здоровье кишечника и корректировать любой дисбаланс микроорганизмов в ЖКТ.

Текст: Flytothesky.ru