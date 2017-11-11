10 крупных археологических открытий 2017 года

2017 год принес много археологических открытий. Мы смогли обнаружить давно потерянные храмы, а также открыть древние поселения, гигантскую статую и записи о самом древнем солнечном затмении.

1. Гигантский колосс под трущобами Каира





В этом году археологи обнаружили три древние могилы вблизи города Самалут и гробницу ювелира Аменемхата возле Долины царей с массой артефактов. Но самое захватывающее открытие – гигантская статуя, найденная в марте под каирским пригородом Матария. Сначала был выкопан трехтонный торс статуи, затем её голова, а после пьедестал и два пальца. Это была статуя фараона Псамтека I из 26-й династии, и её высота составляет 9 м.

2. Разгадка тайны «Хенли»





17 февраля 1864 года затонула субмарина Конфедерации «Хенли». Её обломки были обнаружены в 1995 году и подняты в 2000. Скелеты всех восьми членов экипажа находились на своих местах, и похоже они не пытались спастись. Возник вопрос: что их убило? В начале этого года исследователи заявили, что причиной гибели субмарины был взрыв собственной торпеды.

3. Отсутствие экоцида на острове Пасхи





Многие годы существовал мифа об «экоциде», то есть аборигены Рапа-Нуи якобы вымерли из-за войн и вырубки леса. Археолог Карл Липо утверждает, что основным доказательством ведения войн являются лишь слухи 300-летней давности. Что касается деревьев, то виновником их гибели оказалась полинезийская крыса. Кроме того, набеги с материка, завезенные болезни и принудительная миграция с 18-го века – это то, что на самом деле привело к гибели населения.

4. Давно потерянный храм Артемиды





После почти 100-летних поисков археологи нашли остатки утраченного древнего храма, посвященного Артемиде, на греческом острове Эвбея. Для уточнения: нет, это не Храм Артемиды, одно из семи чудес, который был на территории современной Турции. Островной же храм искали с конца 19 века, а основным источником информации были не совсем точные записи Страбона, греческого географа и историка 1-го века.

5. Исторические находки на Антикитере





Обломки корабля эпохи Римской империи были обнаружены еще в 1900 году около греческого острова Антикитера. Тогда и было найдено сложное устройство, названное «антикитерийский механизм». Однако обломки оказались кладезем исторических артефактов. Совсем недавно дайверы подняли руку бронзовой статуи. Археологи предполагают, что остальные части можно найти где-то рядом.

6. Древнее поселение, найденное в Канаде





Ранняя история Северной Америки очень туманна, и новые открытия постоянно это доказывают. В этом году было найдено одно из самых ранних поселений на острове Трикет, у побережья Британской Колумбии, где древние люди нашли дом и убежище. После раскопок нескольких метров земли археологи обнаружили слой почвы с доисторическим очагом возрастом около 14 тысяч лет.

7. Первая женщина-викинг





Еще в конце 19 века были найдены 1100 могил викингов 10-го века в поселке Бирка на острове Бьорко (Швеция). Но только одна их них сразу выделялась. В ней было полное снаряжение: меч, топор, копье, боевой нож, стрелы, щиты и лошади, то есть гробница явно принадлежала уважаемому воину. Все считали его мужчиной, но в этом году исследователи использовали образцы ДНК, извлеченные из руки и зуба скелета, и увидели, что у него отсутствовала Y-хромосома. Это была женщина!

8. Потерянный город Александра Македонского





Дроны оказались бесценным инструментом для получения аэрофотоснимков труднодоступных районов. Так был найден потерянный город Калатга Дарбанд, основанный Александром Великим в конце 4 века. Он расположен в современном Ираке, но через несколько столетий город исчез, и сведения о нем пропали на почти 2000 лет. Раскопки на участке уже явили миру греко-римские статуи и греческие монеты.

9. Самая старая запись о солнечном затмении





Старейшее зафиксированное солнечное затмение произошло 30 октября 1207 года до н.э. Ученые вычислили эту дату, сравнив древние египетские и библейские тексты. Библейская история взята из Книги Иисуса Навина в Ветхом Завете. А египетский текст говорит, что фараон Мернептах победил народ Израиля в Ханаане во время пятого года его правления. Используя эту информацию, исследователи утверждают, что единственное солнечное затмение, видимое из Ханаана, было во второй половине дня 30 октября 1207 года.

10. Строители метро наткнулись на римский акведук





Строители, работающие на новой линии метро в Риме, на глубине 18 м ниже площади Пьяцца Селимонтана наткнулись на часть одного из старейших акведуков в римской истории. Акведуку около 2300 лет, и он, вероятно, впоследствии вышел из употребления и стал использоваться в качестве канализации.

Текст: Flytothesky.ru

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