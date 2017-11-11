5 важных советов: как вернуть прежнюю близость?

Ежедневные жилищные проблемы, рутинная бытовая работа и непростые отношения с коллегами выбивают нас из колеи. Хочется, чтобы дома нас ждал человек, способный понять, принять и утешить. Но, к сожалению, у современных пар, которые прожили вместе более 10-ти лет, общих интересов остаётся меньше, чем раньше. Прежняя увлечённость партнёром сменяется скукой и безразличием. Можно ли изменить эту непростую ситуацию?





Психологи уверенно говорят, что вернуть прежнюю близость могут абсолютно все. Для этого не нужно обладать особыми знаниями. Достаточно лишь выполнить 5 действий, которые вы уже знаете, но со временем забыли.

Поставить отношения на первый план

Вполне естественно, что со временем страсть уступила место бытовым проблемам. Однако этот процесс можно приостановить и изменить!

Задумайтесь: становилось ли вам больно от мысли, что у вашего партнёра есть кто-то или что-то важнее вас? Это может быть лучший друг, хобби, работа, новый проект – иными словами, всё, что угодно. Если что-то отнимает у вашего партнёра много времени, то у вас возникает приступ ревности. Но со временем он притупляется, превращаясь в безразличие. Отсутствие интереса к делам любимого человека и недостаток времени, проведённого вместе, ведут пару к психологическому разрыву.

Необходимо поговорить с партнёром, объяснить ему, что ваши отношения нуждаются в защите. Напомните ему о том времени, когда вы были вместе каждый день. Сейчас, конечно, по ряду причин невозможно повторить тот опыт. Но можно внести изменения в ежедневную жизнь, вернув общение, встречи и сюрпризы.

Вернуть доверительное общение

Первый пункт является общим. Он показывает, что у каждой пары есть ряд схожих проблем. И одна из них – это отсутствие доверительного диалога. Вы можете сказать, что общаетесь с супругом ежедневно. Но что именно вы обсуждаете? Работу, детей, бытовые проблемы? Это важные вопросы, но не единственные. В период отдаления супругов друг от друга первостепенная проблема, требующая решения, – отсутствие постоянного диалога по душам.

И вновь стоит обратиться к памяти и вспомнить, как раньше вы обсуждали ваши планы и мечты, их реализацию и будущую жизнь. Это был по-настоящему искренний диалог, сближающий двух людей сильнее, чем секс, штамп в паспорте или общая крыша над головой.

Ещё один простой способ наладить контакт – напрямую спросить у партнёра, чего ему не хватает в отношениях. Ответ может вас удивить или даже шокировать! Будьте готовы к неожиданностям. Однако не стоит обижаться, если партнёр жалуется на вас. Например, ему не хватает прежних комплиментов, страстного секса или вашего одобрения. Если способность любимого человека открыться вам не утрачена, значит, отношения ещё можно спасти.

Вспомнить романтические вечера

Очень часто мужья жалуются, что они больше не видят в жене того человека, в которого когда-то были влюблены. Причин этому может быть много, самая популярная среди них – безразличие партнёра к своей внешности.

После тяжёлых трудовых будней дома хочется расслабиться и побыть самим собой. Однако именно такое поведение и отдаляет от нас партнёра: женщина, которая перестала ухаживать за собой, сама обрекает эротические чувства на гибель.

Необязательно ходить дома в платье и на каблуках. Для восстановления близости в ход могут идти различные игры. Например, можно снова начать ходить друг с другом на свидания! Чтобы добавить встречам пикантности и эротизма, нужно представить, что вы только что познакомились. Желание понравиться другому человеку вернётся к вам, и вы вновь сможете посмотреть друг на друга влюблёнными глазами.

Поддерживать партнёра

В нашем обществе культивируется мысль о необходимой самостоятельности и независимости обоих полов. Безусловно, это помогает нам справляться с трудностями. Однако такое поведение значительно отдаляет от нас любимого человека.

Не стесняйтесь по любому поводу просить совета или помощи партнёра. Помните: вы показываете ему не свою слабость, а вашу заинтересованность им и доверие. Поддерживать друг друга – значит любить, ценить и принимать.

Вспомнить общие интересы

Со временем вкусы партнёров меняются, но интересы могут оставаться одними и теми же на протяжении долгого времени. Вспомните: когда вы начали встречаться, у вас наверняка было общее хобби или дело, которое увлекало вас обоих? И вы могли часами обсуждать это, делясь своим мнением с другим человеком.

Что мешает сейчас подойти к партнёру и обсудить с ним вещь, интересующую вас обоих? Учитывать вкусы другого человека и не забывать о своих желаниях – искусство, которым дано владеть не каждому.

Текст: Flytothesky.ru