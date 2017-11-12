Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Животные никогда не перестают удивлять нас. Один из самых веселых на сегодняшний день сценариев – это когда животное обнаруживает таинственное вещество, которое является стеклом. Что бы это могло быть? Вот так выглядит близкое знакомство с прозрачным препятствием.

Ого!





Что это за странная вода, падающая сверху? Я не могу дотянуться до неё языком.





Пожалуйста, впустите. Я обещаю, что буду хорошо себя вести.





Вкуснотища!





А как насчет поцелуя?





Даже хомячок заинтригован!





Кот вошел во вкус.





Кролик, лижущий стекло, выглядит очень мило.





Очень слюнявая пасть.





Хаски вдохновлён.





Выхода нет.





Похоже на сосульку.





К вам посетитель…





Неужели мой лай не слышен?





Очень смышленая собака.





Ну откройте, пожалуйста.





Обезьяны тоже могут быть любопытными.

Необычный вкус!

Правда я хороший мальчик?





Испугались?

Этот страшный взгляд.

Правда я выгляжу симпатично?





Не связывайтесь с этим парнем.





Он немного устал.





Стекло слишком велико.





Интересный опыт!





Неужели вам меня не жалко?





Истинная милашка.

Мопсы лучшие!





Когда над тобой издеваются голуби!





Текст: Flytothesky.ru