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Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

13.11.2017 10:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Животные никогда не перестают удивлять нас. Один из самых веселых на сегодняшний день сценариев – это когда животное обнаруживает таинственное вещество, которое является стеклом. Что бы это могло быть? Вот так выглядит близкое знакомство с прозрачным препятствием.

Ого!

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Что это за странная вода, падающая сверху? Я не могу дотянуться до неё языком.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Пожалуйста, впустите. Я обещаю, что буду хорошо себя вести.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Вкуснотища!

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

А как насчет поцелуя?

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Даже хомячок заинтригован!

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Кот вошел во вкус.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Кролик, лижущий стекло, выглядит очень мило.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Очень слюнявая пасть.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Хаски вдохновлён.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Выхода нет.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Похоже на сосульку.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

К вам посетитель…

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Неужели мой лай не слышен?

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Очень смышленая собака.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Ну откройте, пожалуйста.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Обезьяны тоже могут быть любопытными.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Необычный вкус!

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Правда я хороший мальчик?

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Испугались?

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Этот страшный взгляд.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Правда я выгляжу симпатично?

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Не связывайтесь с этим парнем.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Он немного устал.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Стекло слишком велико.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Интересный опыт!

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Неужели вам меня не жалко?

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Истинная милашка.

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Мопсы лучшие!

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Когда над тобой издеваются голуби!

Не самые культурные животные, которые любят показывать язык

Текст: Flytothesky.ruНе самые культурные животные, которые любят показывать язык

 
Теги: знакомства
 
 
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