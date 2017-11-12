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Не самые культурные животные, которые любят показывать язык
13.11.2017 10:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Животные никогда не перестают удивлять нас. Один из самых веселых на сегодняшний день сценариев – это когда животное обнаруживает таинственное вещество, которое является стеклом. Что бы это могло быть? Вот так выглядит близкое знакомство с прозрачным препятствием.
Ого!
Что это за странная вода, падающая сверху? Я не могу дотянуться до неё языком.
Пожалуйста, впустите. Я обещаю, что буду хорошо себя вести.
Вкуснотища!
А как насчет поцелуя?
Даже хомячок заинтригован!
Кот вошел во вкус.
Кролик, лижущий стекло, выглядит очень мило.
Очень слюнявая пасть.
Хаски вдохновлён.
Выхода нет.
Похоже на сосульку.
К вам посетитель…
Неужели мой лай не слышен?
Очень смышленая собака.
Ну откройте, пожалуйста.
Обезьяны тоже могут быть любопытными.
Необычный вкус!
Правда я хороший мальчик?
Испугались?
Этот страшный взгляд.
Правда я выгляжу симпатично?
Не связывайтесь с этим парнем.
Он немного устал.
Стекло слишком велико.
Интересный опыт!
Неужели вам меня не жалко?
Истинная милашка.
Мопсы лучшие!
Когда над тобой издеваются голуби!
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Животные никогда не перестают удивлять нас. Один из самых веселых на сегодняшний день сценариев – это когда животное обнаруживает таинственное вещество, которое...
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