9 вещей, которые следует помнить, когда вы восстанавливаетесь после расставания

Я знаю, каково это – рыдать над тем, что разрушено. Я знаю, каково это – пытаться забыть человека, который был неотъемлемой частью вашей жизни. Расставания не только трудны, они убийственны. И это действительно настоящая потеря. Наверное, поэтому вы не верите тем, кто советует вам просто это забыть. Для вас это утрата будущего, которое вы строили вместе с партнером. Утрата семьи, которую вы себе представляли. Утрата всех этих замечательных моментов, которые вы разделяли.





Чтобы справиться с потерей и болью, ваш разум начинает пытаться понять, что произошло. И, конечно же, банальный и избитый вопрос: почему? «Я недостаточно хороша» или «Я недостаточно успешна» или «Мне просто не повезло в любви». Сердце поначалу не понимает разлуки, смерти или развода. Но только вам не нужно жить с планами, мечтами и иллюзиями о том, что когда-то было или могло быть. Просто запомните эти несколько полезных вещей:

1. Если кто-то отвергает вас, это не означает, что вам нужно чувствовать себя брошенными или думать о себе как о недостойном человеке. Я знаю, что мнение бывшего партнера значило для вас многое, но помимо него потенциально есть сотни людей, которые могут стать вам отличной парой, и они были бы счастливы разделить свою жизнь с вами.

2. Расставания в жизни – это прекрасная возможность отпустить ситуацию и открыть для себя лучшие возможности. А они как раз начнут активно у вас появляться.

3. Вы можете мысленно проходить через все снова и снова, задаваясь вопросом, что вы могли бы сделать или сказать по-другому в прошлом, но это бессмысленно. Настоящий момент уже ничего не изменит.

4. Любовь, которую вы отдавали бывшему партнеру, может стать тем чувством, способным постепенно исцелить ваше разбитое сердце – главное, направьте её на себя.

5. Что-то, что причиняет вам боль, в конечном итоге сделает вас сильнее.

6. Вы человек, и человеческое сердце переживает страдание и печаль. Вместо того чтобы бороться с этими чувствами, научитесь использовать их в качестве «топлива», чтобы ценить жизнь и других людей еще сильнее. Дайте себе возможность снова любить, снова ощущать себя и снова жить.

7. Иногда вам нужно выплакать глаза и сердце, чтобы увидеть, что вы стоите гораздо больше, чем вы думали.

8. У жизни на вас огромные планы, и они не связаны с вашим безутешным плачем по ночам, с бутылкой вина или с верой в то, что вы недостойны любви.

9. Время не излечивает все, но оно утихомиривает боль. Никакая сила воли не заставит вас быстрее преодолеть и перенести страдания. Прочувствуйте свои эмоции. Глубоко дышите. Скоро это все пройдет.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru