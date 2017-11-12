Как романтика мешает любви: брак по ошибке

Ошибиться при выборе спутника жизни страшно и чревато болезненным разрывом и последующим длительным восстановлением нервов. Мы стараемся найти человека, который максимально соответствует нашим требованиям. Поспешно женившись, новоиспечённые супруги надеются, что их брак будет счастливым продолжением того романтического времени, которое они провели вместе в качестве пары.





Однако реальность диктует свои правила, и с годами мы понимаем, что брак рассыпается, хотя очевидных предвестников катастрофы не было. До какого момента мы действовали правильно? Почему романтически начавшийся брак рушится на наших глазах? И куда делись прежние чувства и любовь?

Подбор идеального партнёра – худшее решение

Когда два малознакомых человека начинают встречаться, они хотят произвести друг на друга впечатление, и это абсолютно нормально. Показать себя с хорошей стороны – нелёгкая задача, которая, тем не менее, помогает нам держать себя в форме. В то же время познакомить другого человека со своей тёмной стороной невозможно, так как мы боимся спугнуть потенциального партнёра. Это игра на выживание, в которой побеждает сильнейший.

Со временем партнёры притираются друг к другу, а потому постепенное знакомство с недостатками любимого человека не пугает нас, ведь все мы люди. Любовь всё стерпит – именно так гласит народное поверье. Однако настоящие недостатки всё ещё скрываются глубоко внутри нас. Возможно, это чрезмерная эмоциональность, нетерпимость, скованность – качества, которые мы временно спрятали от чужих глаз.

Мы влюбляемся и женимся, не до конца разобравшись, с каким человеком имеем дело. Нам кажется, что мы знаем о партнёре всё: мы долго наблюдали за его страницей в социальных сетях, успели познакомиться с ближайшими родственниками и лучшими друзьями. Нам нечего бояться, и мы уверены в завтрашнем дне. Потому в брак мы вступаем бесстрашно и с энтузиазмом.

Брак вчера и сегодня

Сегодня брак по любви не удивляет никого. Нам кажется, именно таким он и должен быть. Раньше люди женились по совершенно другим причинам: из-за богатства жениха или невесты, из-за высокого социального статуса родителей. Конечно, о любви и речи не было. Сегодня мы живём в прекрасное время, когда вольны сами выбирать себе спутника жизни. Мы выбираем того, к кому, по нашему мнению, чувствуем сильную эмоциональную и практически детскую привязанность. Однако в большинстве своём эти чувства деструктивны.

Отклик в нашем сердце находят те партнёры, которые вызывают в нас следующие эмоции: страх от ощущения остаться одному, ревность к другому человеку, страстное желание помочь тому, кто попал в беду. Те же эмоции мы испытывали в детстве, но по отношению к родителям. Иными словами, мы выбираем партнёров, которые вызывают у нас сильные деструктивные эмоции. Испытав их, мы чувствуем себя живыми.

По этой причине мы отвергаем людей, которые, по нашему мнению, нам не подходят. Чаще всего это спокойные, уравновешенные личности, готовые прийти на помощь, открытые к диалогу. Они не вызывают бурю эмоций, поэтому нам кажется, что мы не способны их полюбить.

Итог и мораль романтического брака

Мы вступаем в брак с полной уверенностью, что любовь продолжит скреплять нас. Однако на смену романтическим встречам приходит быт и все его спутники: ипотека, работа, дети, жилищный вопрос, ссоры с родственниками. Рутина поглощает нас, и о романтике не может быть и речи. К такому мы не были готовы. Перекладывая на любовь все обязательства, человек забывает, что основа крепкого брака – не первоначальная влюблённость, а взаимопонимание и умение договориться.

Именно спокойная и уравновешенная личность способна с самого начала создать прочные отношения. Однако такой человек сразу не находит отклик в нашем сердце. Но потом, после нескольких лет совместной жизни, после пережитых ссор и решённых бытовых проблем, между двумя людьми возникает любовь совершенно иного уровня. Это самая крепкая связь, основанная на поддержке, принятии другого человека и взаимопонимании. Это настоящая взрослая любовь, благодаря которой строится гармоничный брак.

Текст: Flytothesky.ru