Правда о «зернах для разума» и о том, как они могут изменить вашу жизнь

За последние пару месяцев я очень глубоко задумалась о недооцененной силе небольших изменений – изменений, напоминающих крошечные зернышки, которые после надлежащей подкормки и регулярного полива начинают мощно расти.





Я стала замечать привычно-рутинные вещи в моей жизни, которые несмело намекали на эти небольшие изменения: это мои привычки в плане расходов, питания и даже некоторые негативные мысли, недавно у меня появившиеся. Несмотря на то, что они казались настолько несущественными снаружи, я поняла, что с ними нужно что-то делать – ведь и образ мышления, и поведенческие модели не формируются за одну ночь, а постепенно, со временем.

Все начинается с системы убеждений; с того, во что я предпочитаю верить, и что в конечном итоге формирует мой образ жизни и повседневное мышление. Я придумала определение «зерна для разума», потому что, если каждый день я «сажаю» что-то в свой мозг, то зерна будут расти и превращать меня в человека, которого я фактически создаю сама своими руками.

Некоторые из предпринятых мной действий уже значительно повлияли на мое мировосприятие. Я погружалась в постоянную позитивность, и мой взгляд на жизнь изменился. Это не только «подлечило» мой образ мышления, но я и сама стала чувствовать себя заметно лучше. Теперь мой мозг может, например, автоматически напомнить мне о важности благодарности в тот момент, когда мне хочется поныть, пожаловаться или у меня в голове начинают зарождаться мрачные мысли. Когда вы правильно понимаете и используете энергию вашего потенциала и талантов, которыми вас наделила жизнь, вы сразу выходите на свой правильный путь.

Эти «зерна для разума» выглядят по-разному для всех, но результаты одинаковы. Независимо от того, что вы делаете: жертвуете ли на благотворительность, регулярно ведете дневник или произносите одну позитивную мантру каждый день, зерна для разума начнут прорастать и формировать вас в более оптимистичного и сильного человека. Вы должны верить и учиться вкладывать свое время в маленькие и пошаговые перемены – и они никогда вас не разочаруют.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru