Рейтинг самых харизматичных знаков зодиака: от большей степени к меньшей

Есть люди, которые обращают на себя внимание, как только зайдут в помещение. Ими интересуются, с ними хотят познакомиться и узнать о них больше. Таким людям легче общаться, а их уверенность в себе собирает вокруг них поклонников и почитателей. Этот рейтинг расскажет, какие знаки зодиака более харизматичны, а каким следует развивать в себе это качество.





1. Скорпион

В Скорпионе есть что-то, что заставляет людей обернуться и остановить взгляд на них. И это не только сексапильность. В этом знаке есть уверенность в себе, магия, таинственность. Для Скорпиона совсем несложно собирать людей вокруг себя. Иногда знакомство с человеком этого знака вызывает ощущение, что вас сбили с ног.

2. Лев

Лев – это солнце, и люди стремятся попасть под тепло его лучей. Когда он входит в комнату, то сразу завладевает вниманием всех присутствующих. Львы обаятельны, уверены в себе, они увлекают идеями и ведут за собой людей. К счастью, Львы не злоупотребляют властью и не используют ее для манипуляций. Они вполне дружелюбны и открыты.

3. Телец

В Тельце есть сила природы и страсть к жизни, и он умеет заряжать своей энергией окружающих. Тельцы любят флиртовать, и у них это получается естественно. Если человек этого знака обратил на вас внимание, вы чувствуете себя избранным, очарованным и увлеченным. В большинстве случаев Тельцы любят оставаться дома, но если выходят на вечеринку или в компанию, то они звезды.

4. Козерог

Может возникнуть ощущение, что Козероги слишком предсказуемы и не особо социальны. На самом деле, они яркие, увлекательные, любят путешествовать и легко заводят знакомства. Кстати, у них всегда запланированы какие-то мероприятия с друзьями либо семьей.

5. Весы

Весам важно, что ощущают другие люди в их присутствии. Они разговорчивы, обаятельны, любят гармонию и будут делать все, что в их силах, чтобы справедливость восторжествовала. Весы легки в общении, и это привлекает к ним окружающих, которые быстро попадают под влияние их харизмы.

6. Овен

Овны уверены в себе, мужественны, активны, а их рассказы могут увлечь любую аудиторию. Они постоянно бросают вызов себе и обожают делать то, что никогда не делали раньше. Если они чего-то боятся, этот страх заставит их с тройной энергией идти вперед. Людей привлекает их энтузиазм и позитивный взгляд на жизнь.

7. Дева

Девы умеют блистать интеллектом и эрудированностью, что очень увлекает людей. Этот знак переживает о том, что окружающие думают о нем, и очень нуждается во внимании. Девы могут быть замкнутыми, прямолинейными и суровыми, хотя в целом они очень отзывчивы и внимательны.

8. Рыбы

Рыбы сложны и чрезмерно восприимчивы, но они заботятся о чувствах других людей, и это делает их привлекательными. У них чрезвычайно высокие стандарты к собственной работе, но иногда они способны наделать откровенных глупостей. Периодически Рыбы устают от общения и «уплывают» на глубину, чтобы отдохнуть от внешнего мира.

9. Стрелец

Стрельцы – настоящие экстраверты с большим зарядом энтузиазма. Они любят знакомства, общение и новый опыт. В то же время их философские и интеллектуальные размышления могут надоедать и отталкивать. Люди этого знака иногда кажутся излишне самоуверенными, но и у них определенно есть свои страхи и сомнения.

10. Рак

Раки очень сострадательны и отзывчивы – и это плюс. Они стремятся быть свободными и оптимистичными, но относятся с подозрением к людям, подозревая их в корысти и расчетливости. Когда Раки влюблены, они становятся зависимыми и пытаются раствориться в партнере.

11. Водолей

Водолеи нередко предпочитают одиночество и избегают взаимодействия с людьми. Это происходит не из-за того, что им не нравятся окружающие, просто у типичного Водолея в голове прокручиваются десятки мыслей, изобретений, креативных идей, и у них не остается времени на общение. Они запросто могут на какое-то время исчезнуть из вашего поля зрения.

12. Близнецы

Близнецы любят общение и новые знакомства, но они легко отвлекаются и способны забыть о важной встрече или о своих обещаниях, что никак не делает им чести. Тем не менее, они очень умны и адаптивны, потому могут сделать любой разговор захватывающим и увлекательным.

Текст: Flytothesky.ru