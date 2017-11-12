Успешные люди тоже страдают от выгорания. Но они знают, как с этим справляться

Многие люди, которых мы считаем успешными в работе и жизни, тоже страдают от выгорания, однако они умеют справляться с ситуацией и быстро возвращать себя в нужное русло. Секрет прост: объективное принятие ситуации и позитивные действия для её улучшения.





● Почему борьба с выгоранием кажется очень сложным процессом?

Когда нас настигает выгорание, мы чувствуем себя вымотанными и умственно, и физически, ощущая собственную слабость. Тем не менее, это состояние следует рассматривать как сигнал нашего тела и разума о том, что нужно остановиться. Сохраняя позитивное отношение к происходящему, вы сможете выбраться из этого намного быстрее.

● Что нужно предпринять?

Каждый проходит через это состояние, и оно обычно сопровождается хроническим стрессом, упадком сил, отсутствием мотивации, разочарованием, проблемами со здоровьем и снижением удовлетворенности. Однако именно так вы сможете пересмотреть принятые вами решения и выбор, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

1. Отнеситесь серьезно к релаксации и отдыху

Осознанность стало сейчас модным словом, но она действительно полезна. Находите время для отдыха ради собственного психического и физического здоровья. Пора прекратить искать отговорки, считая, что медитации – это нечто совсем странное и непонятное. В конце концов, расслабляйтесь с помощью долгих прогулок или принятия ванны.

2. Высыпайтесь

Сон имеет первостепенное значение для нашей оптимальной продуктивности. Просто приучите себя качественно высыпаться, чтобы преодолеть стресс и выгорание.

3. Говорите «нет»

Успешные люди умеют произносить это слово. Когда они чувствуют, что на них надвигается выгорание, то начинают устранять потенциальные стрессовые ситуации прежде, чем они произойдут. Речь о том, чтобы позаботиться о себе и привести себя в норму именно в данный момент.

4. Отключайте себя!

Это отличный метод избавления от выгорания. Отключите свой телефон, почту и прочие гаджеты, которые отвлекают. Делайте себе время от времени такую профилактику и стремитесь к внутреннему спокойствию и балансу.

5. Пересмотрите свои приоритеты

Обычно выгорание наступает тогда, когда мы пренебрегаем своими приоритетами. Подумайте и вспомните о том, что важно для вас. Вы пренебрегаете своей домашней жизнью? Своими отношениями? Самим собой? Успешные люди знают, что их счастье очень важно, и им нельзя жертвовать.

6. Будьте внимательны к тому, как вы себя чувствуете

Чтобы не допустить рецидива выгорания, важно научиться распознавать те эмоции, которые являются его предвестниками. Успешные люди знают об этих сигналах и быстро предпринимают меры, пока ситуация не начнет усугубляться.

7. Кто виноват?

Мы часто обвиняем других, когда достигаем стадии выгорания, но нам нужно брать на себя ответственность за то, как мы реагируем на ситуации и обстоятельства, а не тратить время на обвинение себя или окружающих. Осознайте, что у вас, на самом деле, больше контроля, чем вы себе представляете.

8. Дайте себе физическую нагрузку

Несмотря на психическое и физическое истощение, помните, что физическая нагрузка заметно снижает стресс. Заставьте свое тело активно двигаться – это поможет вам приобрести ясность в мыслях.

9. Пересмотрите свое мировосприятие

Образ мышления – это ключ к тому, как успешные люди справляются с выгоранием. Мы можем легко попасть в ловушку негативных мыслей, которые заставляю нас чувствовать себя еще хуже. Проходя через состояние выгорания, обязательно настраивайте себя на позитив, чтобы быстрее восстановиться.

Текст: Flytothesky.ru