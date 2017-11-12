Если человека не любили в детстве, то в его поведении вы заметите эти особенности

Помимо удовлетворения физических потребностей в еде, воде, укрытии и гигиене маленькие дети также нуждаются в большой эмоциональной и когнитивной поддержке, любви и воспитании. Взрослые должны делать все возможное, чтобы каждый день выражать любовь и привязанность к детям.





Ранние детские годы – это период быстрых изменений в мозге. Ранний и средний возраст детей – это период, когда мозг образует сложные сетевые соединения с максимальной скоростью. Формирование нейронов головного мозга (миелинизация) к четырем годам на 80 % завершен. Когда же происходит это основное «подсознательное программирование»? От рождения до шести лет. Если ребенку не уделяется достаточно внимания, неизбежно страдает и развитие мозга. И это будет иметь свои последствия уже во взрослом возрасте. Итак, какое поведение или качества демонстрирует человек, который был нелюбим в детстве?

1. Недоверие

Развитие доверия на индивидуальном уровне требует позитивной внешней среды. В детстве очень важно, чтобы окружающие люди были именно доброжелательны. Дети должны чувствовать себя в безопасности и ощущать эмоциональную отдачу. В противном случае ребенку может быть очень трудно доверять другим в дальнейшем.

2. Слабый эмоциональный интеллект

Дети учатся выражать свои эмоции посредством слов и жестов. Они играют решающую роль в том, чтобы помочь ребенку сформулировать свои чувства, управлять страхами, понимать отрицательные эмоции и адаптироваться. Без умения правильно интерпретировать свои эмоциональные состояния у ребенка впоследствии очень сильно пострадает эмоциональный интеллект.

3. Страх неудачи

Дети, растущие в неблагоприятной среде, не могут развить у себя здоровое чувство собственного достоинства. С другой стороны, стимулирующая и любящая окружающая среда прививает им уверенность и силу духа. Ребенок, которого не любят, почти наверняка страдает от низкой самооценки и очень болезненно реагирует на собственные неудачи. Многие талантливые люди не могут реализовать свой потенциал только из-за таких детских травм.

4. Токсичные отношения

Человеческий мозг учится в основном с помощью ассоциаций и распознавания образов. В психологии и когнитивной науке распознавание образов – это процесс, который сопоставляет информацию от стимула (внешнего мира) с информацией, полученной из памяти. Что касается отношений, нелюбимый ребенок будет искать знакомые ему шаблоны, а именно токсичных людей.

5. Незащищенность и излишняя привязанность

Позитивная среда вне дома помогает хотя бы в какой-то мере, поскольку противодействует негативу внутри дома (семьи). Но здесь все усложняется. Если ребенок не может полагаться на свою семью, как он может полагаться на кого-либо еще? Отсюда возникает ощущение незащищенности и болезненная привязанность к людям, которые проявили к ребенку внимание и участие.

6. Тревожность и депрессия

Неудивительно, что нелюбимые дети часто борются с проблемами психического характера. Наиболее частые – это депрессия и тревожность, обусловленные (а) пренебрежением к ребенку (б) и последствиями этого пренебрежения, которые возникают по мере взросления. У взрослого человека с негативной «детской историей» шансы на такие состояния значительно возрастают.

7. Чрезмерная чувствительность

Мы все слышали фразу «Не принимайте это лично». В целом, совет верный. Люди вообще очень любят проецировать собственные проблемы на других, и это стоит учитывать. Тем не менее, для тех, кто имел несчастье расти нелюбимым ребенком, совет не принимать вещи лично идет вразрез с их мировосприятием. Человек теперь борется с сильным страхом отторжения – побочным продуктом детских травм – а потому становится чрезмерно восприимчивым и чувствительным.

● Каков выход?

У каждого родителя свой метод проявления любви к детям, но именно через это проявление и закладывается основа для их дальнейшей взрослой жизни. Что можно посоветовать?

— Постоянно демонстрируйте любовь и привязанность к своим детям.

— Хвалите за их заслуги и достижения (помощь по дому, учеба).

— Будьте позитивны и проявляйте эмоциональную зрелость (спокойствие, терпение), это создает мирную обстановку для детей.

— Помните, что демонстрация грубости, раздражительности, негатива или подавленных состояний может препятствовать развитию ребенка.

Текст: Flytothesky.ru