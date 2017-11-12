8 признаков нарциссизма, которые люди склонны игнорировать на ранней стадии

Мы все когда-нибудь сталкивались с ярко выраженным человеком-нарциссом. Его эгоцентризм нельзя не заметить, настолько он бросается в глаза. Но есть и скрытые нарциссы, которых не так просто расшифровать. Несмотря на внешние различия между «яркими» и «скрытыми» нарциссами, ущерб, нанесенный обоими, практически одинаков. Фактически, единственная разница между ними – это способ их действия, а точнее воздействия. Ярко выраженные нарциссы наивно полагают, что их никто не раскусит – и действуют соответствующе. Скрытые нарциссы сознательно и умело надевают фальшивую маску. Они лучше понимают человеческую психологию и используют эти знания в своих интересах. Итак, 8 признаков нарциссизма которые многие люди либо (а) умышленно игнорируют, либо (б) попросту не замечают.





1. Они мало заботятся о других

Нарциссы упрощают или минимизируют нужды и потребности других людей и не удосуживаются объяснить свое поведение и отношение. Типичный нарцисс всегда будет заботиться исключительно о себе и ни о ком ином.

2. Они не умеют слушать

Когда нарцисс не говорит (а это редкость), он, вероятно, и не слушает. Скорее всего, во время возникшей паузы он только и ждет, когда снова начнет говорить, причем чаще всего о себе. Слушать эти люди не хотят, да в принципе и не умеют.

3. Они не умеют общаться

Нарциссы – ужасные коммуникаторы. Они слишком чувствительны и даже намеки на критику в свой адрес воспринимают как личное оскорбление. По сути у них нет ни необходимости, ни желания вести диалог о чем-либо, что не им приносит пользы. А еще нарциссам присуще пассивно-агрессивное поведение.

4. Они демонстрируют показную скромность

Нарциссы – мастера дергать за ниточки других людей. Они часто проявляют ложное смирение и скромность, чтобы вызвать симпатию и восхищение. Зачем? Типичный нарцисс вовлекает окружающих в сферу своего влияния, а затем вовсю ими манипулирует.

5. У них отсутствует эмпатия

Нарциссы никогда вам не сопереживают. Для них вы просто средство для достижения цели. Из всех внешних признаков нарциссизма отсутствие эмпатии, пожалуй, является наиболее распространенным явлением. Как только вы это заметите, немедленно избавляйтесь от такого человека, этим вы сбережете себе нервы и сохраните душевное спокойствие.

6. Они любят давить своим «интеллектом»

Забавно наблюдать, как нарциссы хвастаются своими умственными способностями, даже если это далеко от истины. Они обожают чувство превосходства. Кроме того, с нарциссами почти невозможно сотрудничать, поскольку они считают себя однозначно лучше, умнее и сообразительнее.

7. Нарциссам присуще чувство, что им все должны

Если нарцисс чего-то очень желает, он будет действовать как двухлетний ребенок, требующий свою любимую игрушку. Нарцисс должен это иметь только потому, что он этого хочет – и это единственный критерий и мотив. А еще нарцисс всегда ищет легкий выход в любой ситуации.

8. Они находятся в бесконечном поиске счастья

Ничто и никто не может сделать их счастливыми. Им всегда и всего недостаточно, включая славу, деньги и власть. Кстати, любой обычный человек будет искать счастье, спокойствие и гармонию у близких и дорогих ему людей, нарцисс же этого не сделает никогда.

Следует помнить, что нарциссы – это люди с реальным, научно-обоснованным расстройством личности. Оно начинается еще в детстве, когда ребенку либо уделяется слишком много внимания, либо, напротив, его жестко игнорируют. Важно также понимать, что мы не должны потакать нарциссическому поведению и не поддаваться на его манипуляции, поскольку ваше эмоциональное, умственное и физическое здоровье должно находиться на первом месте.

Текст: Flytothesky.ru