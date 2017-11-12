Как успокоиться в стрессовой ситуации?

Человеческий мозг, в отличие от компьютера, обрабатывает информацию не с помощью чисел или слов. Главная его деятельность – анализ и структурирование образов, возникающих в сознании и подсознании. В этой работе напрямую участвует и нервная система. Поэтому, если что-то отвлекает человека, если от него требуется немедленно принять верное решение, а он словно впал в ступор, необходимо уметь выходить из этого состояния.





Упорядочить мысли и расставить всё по полочкам помогут две психологические методики.

1. Перед выбором. Ускоренный темп жизни требует от нас немедленного принятия решений. Но что делать, если вы не можете сосредоточиться на проблеме и сделать выбор? Выход есть – для этого необходимо сделать всего три вещи:

• Успокоиться и перестать разговаривать. Окружающие люди только отвлекают вас от решения проблемы, и переживания также не сослужат хорошую службу. Найдите тихое место, где можно подумать. Максимально сузьте круг поиска ответа. Психологи говорят, что нужно остановиться на 4-х самых важных вариантах. Остальные смело отметайте.

• Включить воображение. Подумайте детально, как то или иное решение приведёт к желаемому результату, какой из вариантов кажется более оптимальным? Нужно представить себе не только итог, но и сам процесс: какие ожидаются препятствия и сложности на пути? На обдумывание может уйти много времени, но оно того стоит.

• Принять решение. Необходимо объяснить себе, почему именно этот вариант кажется наиболее оптимальным из всех? Если вам сейчас кажется, что он ошибочен и не приведёт к нужному результату, помните, что, скорее всего, за вас говорит страх. Вы только что составили логическую цепочку и пришли к этому варианту аргументированно. Это означает, что вам нечего бояться.

2. В гуще событий. У каждого человека не раз в жизни бывали стрессовые ситуации: завал на работе или учёбе, подготовка к сложному соревнованию или экзамену, семейные проблемы. В это время, как никогда раньше, нужно суметь сохранить спокойствие и быстро преодолеть кризис.

• Принять ситуацию такой, какой она есть. Вы либо можете, либо не можете контролировать процесс. С этим чувством нужно смириться. Если вы понимаете, что не можете повлиять на ситуацию, то отпустите её, позвольте себе успокоиться. Помните, что ваше психическое здоровье намного важнее, чем что-либо ещё.

• Уйти от разговоров, успокоиться. Нужно покинуть эпицентр событий и найти безлюдное место. Если такого места нет, можно обратиться к своему внутреннему миру, где вас точно не смогут побеспокоить.

• Отключить негативные мысли. Вы сами можете контролировать своё состояние. Для этого начните технику правильного дыхания: медленно выдыхайте и вдыхайте воздух, пока не почувствуете расслабление.

• Подключите воображение. Сила образов – сильнейшая в психологии. Она поможет вам выйти сухим из воды. Представьте себе настоящий и страшный ураган, в который вы попали. Следующий образ – вы, выходящий из урагана абсолютно спокойный, уравновешенный и мудрый. Подобная техника работает замечательно: она позволяет мгновенно вернуть уверенность в своих силах.

Текст: Flytothesky.ru