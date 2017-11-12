10 удивительных качеств, которые являются наследственными

Цвет волос и глаз, рост, телосложение и форма носа – это те визуальные признаки, в которых мы легко обнаруживаем сходство с родительскими. Болезни, увы, тоже могут быть наследственными. Большинство черт, связанных с нашей генетикой, являются физическими. Однако наследственность может проявляться и в ваших личных предпочтениях и образе жизни. Вот 10 удивительных качеств, за которые вы можете поблагодарить своих родителей.





1. Насколько вы добры





Ваша способность к доброте и эмпатии определяется вашей ДНК. Определенный ген производит рецептор для окситоцина, «гормона любви». Он представлен в трех вариантах: G/G, A/G или A/A. G/G – это максимальная доброта и сострадание. Вариант A/A – минимальная эмпатия, а A/G – средний показатель. В исследовании 348 человек у 51,5 % был вариант G/G, а у 7,2 % был тип A/A.

2. Ваш интерес к путешествиям





Одни люди ведут оседлый образ жизни, не отваживаясь далеко отъезжать от своего родного города. Другие же считают приоритетом повидать максимум земных уголков. Разницу можно найти в вариациях гена рецептора дофамина. Определенная вариация этого гена DRD4-7R связана с любознательностью и тягой к перемене мест. Такие люди отличаются жаждой странствий и определенным авантюризмом. Всего их около 20 %.

3. Вкусовые предпочтения





Одни обожают специи, другие простоту вкуса белого риса. Еда, которая восхитительна для одного человека, может быть неприятной для другого. Любимые ароматы, кстати, тоже определяются генетикой. Первое открытие взаимосвязи между ДНК и вкусом произошло в 1931 году. В конце концов было обнаружено, что это связано с геном TAS2R38, влияющим на вкусовые рецепторы. Например, вариации TAS2R38 влияют на то, насколько ребенок любит сладкое.

4. Навыки вождения





В следующий раз, когда вас оштрафуют, обвиняйте свою ДНК. Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) – это белок, выделяемый в мозге во время определенных видов деятельности. BDNF поддерживает оптимальное функционирование мозговых клеток и поддерживает память и обучение. У одних людей выделяется меньше этого белка, у других больше, а это влияет на овладение новых навыков, сохранение информации и умение корректировать свои действия в результате ошибок.

5. Ваша популярность





Если у вас много друзей, то вы унаследовали «ген популярности», который заставляет людей вести себя так, что это нравится окружающим. Например, популярность у мужчин связана с геном, который влияет на уровни серотонина. Более высокий уровень серотонина ведет к импульсивности, а такие поведенческие модели делают молодого человека очень популярным среди сверстников.

6. Ваши музыкальные таланты





Для того чтобы стать выдающимся музыкантом, потребуются годы практики… и правильные гены. Наследственность влияет как на наличие таланта, так и на вероятность того, что человек будет совершенствовать этот талант собственными усилиями. Те, у кого отсутствуют «правильные» гены, добьются меньшего, нежели люди, которые одарены музыкальными способностями.

7. Ваша лень





Одни люди каждое утро ходят в спортзал, а другие даже передвижение от дивана к холодильнику рассматривают как неимоверную физическую нагрузку. Вы, вероятно, унаследовали свою лень, поскольку наша ДНК определяет, насколько мы физически активны.

8. Ваша любовь к кофе





В 2016 году ученые обнаружили ген PDSS2, влияющий на потребление кофеина. Изучение населения Италии и Нидерландов показало взаимосвязь между PDSS2 и количеством кофе, которое выпивается человеком. Люди с более активной вариацией этого гена больше любят кофе. Ученые полагают, что это связано с тем, что PDSS2 регулирует производство белков, которые метаболизируют кофеин.

9. Насколько у вас тяжелое похмелье





Недавние исследования показали, что ДНК влияет на потенцию, а также на тяжесть похмелья. У некоторых людей присутствует генная мутация, которая влияет на то, как организм справляется с алкоголем. Тело быстро его перерабатывает, но процесс резко замедляется сразу после того, как алкоголь превращается в токсичный фермент ацетальдегид, что и вызывает более мучительное похмелье.

10. За кого вы голосуете





Ваши политические взгляды тоже находятся под воздействием генетики. Изучение однояйцевых и разнояйцевых близнецов показало, что первые были значительно более склонны к одинаковым взглядам, чем вторые. Итак, предрасположенность к традиционным или нетрадиционным ценностям заложена на генетическом уровне, а отсюда уже и вытекает симпатии к либералам или консерваторам.

Текст: Flytothesky.ru