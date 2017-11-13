Загрязнение воздуха в Дели критично: дышать в городе эквивалентно выкуриванию 45 сигарет в день





Газиабад, 7 ноября: утром на город неподалеку от Дели опустился непроглядный смог.

Чиновники из департамента здравоохранения в Дели (Индия) объявили о чрезвычайной ситуации, поскольку уровень загрязненности воздуха достиг критического показателя. Насколько критического? Если вы дышите воздухом в Дели в течение суток, то это равносильно выкуриванию 45 сигарет.

Городские чиновники закрыли все школы 7 ноября, предупредив, что детям лучше оставаться в закрытом помещении. На следующий день власти становили все стройки и запретили въезд в город грузового транспорта. Теперь ожидается, что в Дели будет введен частичный запрет на частные транспортные средства. А городские врачи сообщили о нескончаемом потоке пациентов, которые жалуются на боль в груди и проблемы с дыханием.

Эксперты говорят, что загрязнение в Дели – это результат выхлопных газов машин, дорожной пыли, а также горения мусора и сельскохозяйственных пожаров. В зимние месяцы смог особенно сильный и густой. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал написал в Twitter о ситуации, назвав город «газовой камерой». Текущий уровень загрязнённости воздуха в Дели превышает норму в 40 раз.

Чтобы уменьшить количество машин на улицах, власти Дели объявили, что с 13 по 17 ноября пассажиры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Текст: Flytothesky.ru