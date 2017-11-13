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Какой сегодня праздник: 14 ноября
14.11.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 14 ноября родилась известная детская писательница Астрид Линдгрен? О том, чем еще ознаменовано 14 ноября – в обзоре Sputnik.
Что произошло 14 ноября
В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.
В 1935 году президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.
В 1936 в СССР была организована Гидрометеорологическая служба.
14 ноября также отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, а в Беларуси – День кузнеца.
Кто родился 14 ноября
14 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.
Именины
В этот день именины у Адриана, Александра, Давида, Дениса, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Кузьмы, Петра, Сергея, Ульяны, Федора и Якова.
14 ноября в народном календаре
В день Кузьмы и Демьяна люди обращали внимание на погоду. Если день выдавался снежным – значит, ждали весной разлива рек. Также с Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы связать из пряжи зимние вещи и наткать теплых тканей.
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Этот день является 314-м в григорианском календаре, до Нового года остается 51 день.
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