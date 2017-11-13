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Какой сегодня праздник: 14 ноября

14.11.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 14 ноября родилась известная детская писательница Астрид Линдгрен? О том, чем еще ознаменовано 14 ноября – в обзоре Sputnik.

Что произошло 14 ноября

В 1901 году венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

В 1935 году президент США Франклин Делано Рузвельт объявил Филиппины свободным государством.

В 1936 в СССР была организована Гидрометеорологическая служба.

14 ноября также отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, а в Беларуси – День кузнеца.

Кто родился 14 ноября

14 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии.

Именины

В этот день именины у Адриана, Александра, Давида, Дениса, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Кузьмы, Петра, Сергея, Ульяны, Федора и Якова.

14 ноября в народном календаре

В день Кузьмы и Демьяна люди обращали внимание на погоду. Если день выдавался снежным – значит, ждали весной разлива рек. Также с Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы связать из пряжи зимние вещи и наткать теплых тканей.

 
 
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Этот день является 314-м в григорианском календаре, до Нового года остается 51 день.

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