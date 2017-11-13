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Этот японский тест расскажет многое о ваших отношениях!

14.11.2017 15:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Представьте, что вы идете к дому своего парня / подруги… 

Этот японский тест расскажет многое о ваших отношениях!

1. У вас есть две дороги, чтобы туда добраться. Одна из них – прямой и быстрый путь, но он очень простой и скучный. Вторая дорога живописная и полная удивительных достопримечательностей, но занимает довольно долгое время, чтобы добраться до дома вашего любимого человека.

Какой путь вы выбираете? Короткий или длинный?

2. По пути вы видите два розовых куста. На одном белые розы, на другом – красные. Вы решили нарвать букет для своего парня / подруги.

Какую цветовую комбинацию вы выбираете? Соотношение красного и белого? Или только однотонное?

3. Вы, наконец, добираетесь до дома своего парня / подруги. Вы звоните в звонок, но отвечает горничная. Вы можете попросить горничную передать, что вы пришли, или же сами прямиком пойдете к любимому человеку.

Что вы предпочтете? Попросите горничную или сделайте это сами?

4. Вы поднялись в комнату своей подруги / парня. Но там никого нет. Вы можете положить розы на подоконник или на кровать.

Куда вы кладете розы? Кровать или подоконник?

5. Уже вечер, пора ложиться спать. Вы оба отправляетесь в отдельные спальни. Утром вы просыпаетесь и бежите в комнату своего парня / подруги, чтобы поздороваться. Вы входите в комнату:

Он (она) бодрствует или спит?

6. Пора возвращаться домой. И снова все те же два варианта: короткая, но скучная дорога или длинная, но интересная.

Какую дорогу вы выберете? Короткую или длинную?

Ответы

Этот японский тест расскажет многое о ваших отношениях!

1. По какой дороге вы пойдете к дому любимого человека?

Дороги представляют ваше отношение к любви. Если вы выбрали короткий, вы влюбляетесь быстро и легко. Если вы выбрали длинный, вы не спешите и не теряете от чувств голову.

2. Какую комбинацию роз вы хотите подарить любимому человеку?

Количество красных роз означает, сколько вы хотите отдавать в отношениях. Количество белых роз означает, сколько вы ожидаете получать в отношениях.

3. Вы просите горничную передать любимому человеку, что вы пришли, или вы зайдете и сделаете это сами?

Этот вопрос показывает ваше отношение к решению проблем взаимоотношений. Если вы попросите горничную, то вы, вероятно, склонны прибегать к третьей стороне при улаживании конфликтов.

Если вы идете сами к любимому человеку, то вы довольно прямолинейны. Когда есть проблема, вы хотите решить её, желая разобраться во всем на месте.

4. Куда вы положите розы? На кровать или подоконник?

Это указывает на то, как часто вы хотели бы видеть своего парня / подругу. Размещение роз на кровати означает, что вы стремитесь к уверенности в отношениях и желаете видеться каждый день.

Если вы кладете розы на подоконник, это показывает, что вы не спешите слишком часто видеть своего любимого человека.

5. Ваш любимый человек спит или уже проснулся?

Спит: Вы принимаете своего избранника (избранницу) таким, какой он есть.
Проснулся: Вы ожидаете, что он (она) способен измениться ради вас.

6. По какой дороге вы будете возвращаться домой?

Короткие и длинные дороги теперь показывают, как долго длится ваша любовь. Если вы выбрали короткий путь, вы можете быстро разлюбить.
Если вы выбрали длинный путь, то вы надолго привязываетесь к партнеру.Этот японский тест расскажет многое о ваших отношениях!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Представьте, что вы идете к дому своего парня / подруги…  1. У вас есть две дороги, чтобы туда добраться. Одна из них – прямой и быстрый путь, но он очень простой и...

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