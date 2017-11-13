5 способов борьбы с пассивно-агрессивным поведением

Пассивно-агрессивное поведение – это непрямое выражение враждебности в виде упрямства, угрюмости, игнорирования или чрезмерного контроля. Как можно охарактеризовать основные поведенческие модели таких людей?





— Он зачастую нелогичны, и с ними сложно общаться.

— Быть с ними в одной компании некомфортно.

— Они не озвучивают открыто свои проблемы.

— Они не меняют свой стиль поведения.

Почему же они так себя ведут, и что служит мотивом? Не так давно пассивно-агрессивное расстройство личности считалось заболеванием. Хотя психиатры больше не называют это «официальным» диагнозом, а скорее симптомами. Возможно, самым назойливым аспектом поведения является то, что человек проявляет свой гнев неконструктивным образом, провоцируя негативные эмоции у других.

Рабочее место – это одна из областей, где у пассивно-агрессивных людей возникают проблемы. Они будут затягивать работу, усугублять конфликты и действовать неэффективно, чтобы продемонстрировать свое недовольство. Они терпеть не могут ответственность и станут всеми силами избегать любых обязательств. Мы не знаем наверняка причин такого поведения, но эксперты полагают, что это вызвано сочетанием генетических и психологических факторов. Жестокое обращение с детьми, пренебрежение и суровое наказание тоже играют в этом свою роль. А еще среди таких людей распространена зависимость от алкоголя (наркотических веществ), плюс низкая самооценка.

Как же более-менее успешно взаимодействовать с пассивно-агрессивными людьми?

1. Обратите внимание на ранние сигналы

Чем раньше мы обнаружим потенциальные признаки пассивной агрессии, тем лучше. Такому поведению нельзя потакать и нельзя его оправдывать, особенно если это человек, с которым вам приходится постоянно общаться. Обратите внимание, когда он начинает свои действия по отношению к вам, чтобы откорректировать ваши дальнейшие коммуникации, если вам, конечно, вообще нужны такие коммуникации.

2. Старайтесь не быть триггером

В достаточно близких отношениях многие пассивно-агрессивные люди выбирают партнера, с которым они могут «бороться» – и часто делают это бессознательно. Не поддавайтесь и проконтролируйте свои реакции: вы неосознанно уступаете, поощряете или поддерживаете пассивно-агрессивное поведение партнера? Невольно вовлекая такого человека в спор или дискуссию, вы только стимулируете его.

3. Установите границы и осознавайте последствия

Пассивно-агрессивные люди довольно скрыты в своих мыслях и причинах поведения. Когда вы замечаете пассивную агрессивность и озвучиваете человеку свои наблюдения, с его стороны вы наверняка услышите отрицание, оправдания и непризнание вины. Но это не значит, что вы должны это терпеть. Умение идентифицировать и понимать последствия является одним из самых мощных навыков, который мы можем использовать для «сдерживания» пассивно-агрессивного человека. Просто устанавливайте четкие границы.

4. Дайте человеку возможность решить проблему

Некоторые пассивно-агрессивные люди считают, что их не слышат и активно игнорируют. По возможности попробуйте пригласить такого человека к обсуждению каких-либо проблем и решений. Не исключено, что это как раз то, что ему нужно. Если диалог вполне благожелательный и приводит к конструктивным изменениям, вероятно, вы только что нашли идеальное «лекарство». С другой стороны, если человек отказывается разговаривать и продолжает гнуть свою линию, не принимайте его поведение лично, а просто вежливо устранитесь.

5. Действуйте уравновешенно и спокойно

Как уже было сказано, пассивно-агрессивные люди (ошибочно) видят себя жертвой. В результате человек будет проявлять гнев, недовольство или разочарование, считая себя задетым и оскорбленным. Самое лучшее, что вы можете сделать, – это вести себя уравновешенно и спокойно. Сдерживание собственных эмоций – наилучшее решение. Включите режим «хладнокровие» и перестаньте реагировать на выпады такого человека.

Текст: Flytothesky.ru