Нехватка любви и 7 опасных детских установок

Дать своему ребёнку кров и пищу, образование и отдых – кажется, это всё, что заботит сегодня родителей. Ускоренный темп жизни, помноженный на ежедневную погоню отца и матери за деньгами, выливается во множество проблем, одна из которых – неверное воспитание детей.





К сожалению, нехватка родительского внимания перерастает в детские установки, от которых крайне трудно избавиться в будущей самостоятельной жизни. Из-за них появляются также и такие распространённые психологические проблемы, как низкая самооценка, неадекватное отношение к другим людям, поиск неподходящего для брака партнёра и т. п. Давайте же узнаем, какие детские установки лишают нас полноценной и счастливой жизни.

1. Плачут только девчонки и слабаки. В некоторых семьях родители запрещали плакать даже дочерям, аргументируя это тем, что слёзы – признак человеческой слабости. В детстве мы старались быть сильными, чтобы родители могли нами гордиться. Став старше, мы всё так же сдерживаем себя, полагая, что плачут только слабаки.

2. Взрослые не показывают своих чувств. Во многом это продолжает предыдущий пункт. Детские эмоции – самые чистые, искренние и настоящие. Дети знают точно, когда им хорошо или плохо. Этого качества лишены многие взрослые люди, потому что в детстве они получили установку: демонстрировать свои чувства – это плохо.

3. Никогда нельзя злиться. Родители часто наказывают детей, когда они злятся, ругаются, возмущаются. Свой поступок взрослые аргументируют тем, что агрессия – это негативная эмоция, которая бывает только у плохих людей. На самом деле злость – абсолютно нормальная реакция нашего тела и психики в ответ на внешний раздражитель.

4. Полагаться следует только на себя. Родители считают, что это достаточно жизненный и правдивый совет: никому не нужно верить, лучше сделать всю работу самому. Однако командная работа является основой нормальных и продуктивных взаимоотношений не только в офисе, но и в личной жизни.

5. Детские желания несерьёзны и незначительны. Взрослые часто отмахиваются от детей, говоря им, что они ещё слишком малы для чего-либо. Однако именно дети точно знают, чего им хочется на самом деле, потому что они всё ещё не подвержены влиянию стереотипов и общественного мнения.

6. Мои мысли и чувства никого не интересуют. Этот пункт также является продолжением предыдущего. Малыш познаёт мир с неподдельным восхищением и искренней радостью. Ему хочется поделиться всем тем, что он смог увидеть. Но взрослые останавливают его, напоминая, что они очень устали после работы. Ребёнок вырастает с установкой, что рассказывать кому-то о своих чувствах бессмысленно.

7. Твои проблемы – только твои проблемы. К детским проблемам родители относятся так же, как и к эмоциям, мыслям и желаниям. Ошибочно считается, что настоящие проблемы бывают только у взрослых людей. Именно поэтому, вырастая, человек думает, что должен справиться со своими проблемами сам, какими бы сложными они ни были.

Эти установки самые популярные и опасные. Избавиться от них невозможно, но можно научиться управлять ими и ограничивать их влияние на нашу жизнь.

Текст: Flytothesky.ru