9 привычек, которые мешают женщинам завести долгие и серьёзные отношения

Поиск подходящего партнёра обычно начинается с анализа потенциальных ухажёров и дальнейших встреч. Однако при этом игнорируется важный пункт, который мешает найти нужного и надёжного человека, подходящего для брака. Это скрытые и, как кажется сначала, незначительные особенности характера и поведения.





Психологи говорят, что у многих женщин есть 9 таких негативных привычек, которые мешают им завести долгие и серьёзные отношения.

1. Ожидание недоступного партнёра. У каждой девушки хотя бы раз в жизни была безответная и несчастливая любовь. Неважно, какие причины не позволяют вам быть вместе, важен результат. Признать, что мужчина вашей мечты не будет рядом всю жизнь, сложно, но сделать это крайне необходимо.

2. Статус «онлайн». Социальные сети не просто захватили нашу повседневную жизнь, они стали её гармоничной частью. Фотографии, видео, в которых подробно рассказано, где вы сейчас, чем занимаетесь, отнюдь не добавляют вам скрытности и загадочности. Мужчина, заинтересовавшийся вами, с лёгкостью найдёт вас в социальной сети, заранее пресытится вами и просто уйдёт.

3. Зона комфорта. Отдыхать крайне необходимо, особенно в тяжёлые рабочие или учебные дни. Однако превращать свою жизнь в череду дней отдыха дома – значит портить свою личную жизнь. Чаще выходите на улицу, бывайте в местах массового скопления людей, посещайте выставки и заглядывайте в кинотеатры. Невозможно найти партнёра, оставаясь дома.

4. Наблюдение за жизнью бывшего. Тяжёлое расставание всегда оставляет свой след. Глубоко внутри всё ещё теплится надежда, что вы сможете быть вместе, что он одумается, изменится ради вас. И это самое опасное состояние, в котором только может пребывать женщина. Кто-то однажды сказал короткую, но точную мысль: «Уходя, уходите». Перестаньте следить за его страницей в социальных сетях, отпустите этого человека, позвольте себе жить без мыслей о нём.

5. Самокритика. Психологи уверены, что чрезмерное критическое отношение к самому себе не только понижает самооценку, но и уменьшает шансы построить крепкий и здоровый союз с другим человеком. Поймите, что недостатки есть абсолютно у каждого. Они есть у рок-звезды, электрика, топ-модели, продавца в магазине. Важно не количество недостатков, а умение использовать их в свою пользу. Полюбите себя, и через какое-то время окружающие люди поддержат вас.

6. Воспоминания о прошлом. Сравнивать новые отношения с предыдущими – дело неблагодарное. Очень легко перейти грань и перенести модель старых отношений на новый союз. Нужно понимать, что не существует двух одинаковых людей. Не бывает и одинаковых историй любви – каждая уникальна и неповторима. Отпустите прошлое, позвольте новым отношениям развиваться естественно.

7. Придирчивость. Эта привычка является крайне распространённой у женщин всех возрастов. Любить мужчин определённого типа нормально, но отвергать потенциального партнёра, если он не подходит по какому-то одному пункту из вашего списка, весьма странно. Идеала не существует, а выбирать следует мужчину, который приятен вам в общении, вежлив и надёжен.

8. Плохое окружение. Со временем друзья становятся похожи друг на друга. Если в вашем окружении есть пара, у которой явно нездоровые отношения, стоит прекратить вмешиваться в их жизнь. В противном случае вы рискуете перенести их отрицательную модель поведения в свои будущие отношения и просто повторить её.

9. Наперегонки с бывшим. Вы уже давно не общаетесь, но между вами повис невысказанный вопрос: «Кто будет удачливее в следующих отношениях?». Он находит себе девушку – и вы начинаете поскорее искать себе любого партнёра. В их паре произошло радостное событие – и вы хотите устроить нечто более захватывающее. Эти отношения наперегонки никогда не будут счастливыми. Более того, вы наверняка причиняете боль человеку, с которым сейчас состоите в союзе.

Текст: Flytothesky.ru