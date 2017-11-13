7 вещей, которые вы не должны делать во время ссоры с партнером

Во всех отношениях наступает момент разногласий и, как следствие, ссоры. И если вы не научитесь правильно себя вести, это может повлиять на вас обоих как пары. Конечно, часть гнева уйдет, но осадок останется. Контролируйте себя, особенно когда вам больно и дискомфортно.

1. Не вовлекайте в ссору других членов семьи





Ваша ссора не должна влиять на родственников и детей в особенности. Ведите свой эмоциональный диалог в другой комнате или на улице. Если дети видят своих родителей в гневе по отношению друг к другу, эта проблема может остаться с ними на всю жизнь.

2. Избегайте насилия





Насилие (как физическое, так и моральное) никогда не решит никаких проблем. Во время ссоры люди могут проявить свои худшие черты характера, хотя все зависит от поведенческих моделей, заложенных еще в детстве. Избегайте любой агрессии и старайтесь говорить спокойно.

3. Не сваливайте все проблемы в одну кучу





Вас вполне может что-то раздражать в вашем партнере, но во время конфликта решайте только одну возникшую проблему. Избегайте манипуляций с проблемными моментами, которые к делу не относятся. И, конечно же, не озвучивайте того, о чем вы, вероятно, пожалеете впоследствии.

4. Не угрожайте разводом или расставанием





Самое худшее, что вы можете сделать, – это угрожать разрывом. Если вы действительно хотите закончить отношения с этим человеком, озвучьте это в момент спокойствия. А когда вы оба на эмоциях, играть чувствами подобным образом просто недопустимо.

5. Никогда не уходите из дома во время ссоры





Хлопанье дверями в разгар конфликта и уход из дома – проигрышный вариант, потому что он не дает никаких решений и объяснений. Перерыв сделать нужно, если он необходим. Но никогда не стоит оставлять проблему открытой, да еще и столь демонстративным образом. Если вам нужно время, выйдите в другую комнату и остыньте.

6. Не ссорьтесь на людях





Если конфликт назревает, когда вы находитесь в общественном месте, попробуйте перейти в изолированное помещение, чтобы не привлекать внимания. Самое лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, – это спокойно и неэмоционально поговорить о проблеме. Или же подождите возвращения домой.

7. Не ложитесь спать раздельно





Если ссора была очень жёсткой, не отправляйтесь спать на диван или в другую комнату. Вы всегда должны стараться не оставлять ситуацию без решения и объяснений и не ложиться спать с плохими эмоциями. Перед тем как отправиться спать, заключите перемирие или же придите к согласию, чтобы следующее утро было действительно добрым.

● Фразы, которые не нужно говорить во время ссоры

Иногда, когда мы в запале, то способны наговорить кучу вещей, о которых потом сожалеем. Обратите внимание на то, какие фразы вы не должны произносить во время ссоры.

1. «Ладно, все в порядке». – Если на горизонте маячит конфликт, не притворяйтесь что все в порядке. Будьте искренни и говорите спокойным тоном, не игнорируя то, что вас беспокоит.





2. «Это просто смешно». – Когда вы реагируете этой фразой на аргумент или слова партнера, вы показываете, что не воспринимаете его и не собираетесь соглашаться.





3. «Отличненько». – Умерьте свой сарказм во время ссоры. Он никоим образом не поможет, а только создаст атмосферу меньшей уверенности.





4. «Ты никогда» или «ты всегда». – Этими фразами вы заставляете партнера занять оборонительную позицию, а это неконструктивно.





5. «Успокойся!» – Еще не было ни одного случая, когда эта фраза действительно успокоила бы другого человека. В реальности она даёт совершенно противоположный эффект.





6. «Оставим все, как есть». – Ссора – процесс неприятный, потому понятно, что вы хотите остановить ее и просто уйти, но так нельзя. Любое разногласие должно быть обговорено.





7. «Ты…» – Оскорбление вашего партнера никогда и ничего не решит. На самом деле, все будет еще хуже. Это самый недопустимый способ аргументации.





Текст: Flytothesky.ru