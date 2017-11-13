Топ-10 оптических иллюзий и головоломок

Ваш мозг создает симуляцию мира, который может не соответствовать реальности. «Реальность», которую вы видите, является результатом вашего уникального взаимодействия с этой симуляцией: то есть вы можете увидеть что-то, чего там нет, или не увидеть что-то, что есть. Никогда еще не было так весело ошибаться. Итак, топ-10 оптических иллюзий с объяснениями , как они работают.

1. «Иллюзия Коффера», Энтони Норсиа (США, 2007)





Наш мозг предпочитает извлекать, подчеркивать и обрабатывать компоненты с резкими разрывами и углами, поскольку для глаза они содержат больше информации, чем мягкие или кривые линии. В этой иллюзии на самом деле 16 кругов, невидимых с первого взгляда и затененных прямоугольниками.

2. «Иллюзия вращающихся змей», Акиёши Китаока (Япония, 2005)





Это великолепный пример того, как мы воспринимаем иллюзорное движение, когда изображение неподвижно. «Змеи», похоже, вращаются, когда вы двигаете глазами вокруг фигуры. В действительности, ничего не движется, кроме ваших глаз! Если вы будете пристально смотреть на один из «змеиных» центров, движение замедляется или даже останавливается.

3. «Самовосстанавливающаяся сетка», Риота Канаи (Нидерланды, 2005)





Вы видите узор пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий в центре, окруженный сеткой смещенных крестов влево и вправо. Выберите одно из пересечений в центре и смотрите на него в течение 30 секунд. Вы увидите, что сетка «восстанавливается», становясь совершенно целой по всей площади.

4. «Маска любви», Джанни Сарконе (Италия, 2011)





Эта иллюзия была обнаружена на старой фотографии пары влюбленных и передана в лабораторию Архимеда, специализирующейся на перцептивных головоломках. Джанни Сарконе увидел изображение и, будучи близоруким, подумал, что это одно лицо. Но это не так. Затем на фото наложили венецианскую маску, чтобы создать окончательный эффект.

5. «Возраст только в голове», Виктория Скай (США, 2014)





Виктория Скай пыталась снять фотопортрет своего отца в подростковом возрасте. Она наклоняла камеру в разные стороны, чтобы избежать бликов. Когда она двигала камеру назад и вперед, она видела, как ее отец превращался из подростка в мальчика, а затем во взрослого мужчину. Это пример типичной анаморфной перспективы.

6. «Иллюзия с вращающимися наклонными линиями», Симоне Гори и Кай Хембургер





Чтобы ощутить иллюзию, отодвигайте и приближайте лицо к ней, фиксируя взгляд на центральной части. Когда вы приближаетесь к изображению, лучевые линии вращаются против часовой стрелки. Когда вы отодвигаетесь от изображения, линии поворачиваются по часовой стрелке.

7. «Пульсирующее сердце», Джанни Сарконе, Кортни Смит и Мари-Джо Вебер (Италия, 2014)





Эта иллюзия создает ощущение движения или биения сердца, хотя изображение, конечно же, полностью неподвижно. Параллельное расположение противоположных иглообразных красных и белых линий заставляет нас видеть мнимую пульсацию.

8. «Взгляд призрака», Роб Дженкинс (Великобритания, 2008)





Когда мы не знаем, куда смотрит человек, это выглядит странным. Эта иллюзия как раз использует подобный неприятный эффект. Кажется, что сестры-близнецы смотрят друг на друга, когда вы смотрите на них издалека. Но когда вы приближаетесь, то сестры смотрят прямо на вас.

9. «Неуловимая арка», Деян Тодорович (Сербия, 2005)





Это изображение трех блестящих овальных трубок? Или это три пары чередующихся гребней и канавок? Левая часть фигуры выглядит как три трубки, но правая сторона выглядит как гофрированная поверхность. Попытка определить, где изображение переходит от трубок к канавкам, может свести с ума. На самом деле, области перехода нет: все изображение – это и «трубки», и «канавки».

10. «Плавающая звезда», Джозеф Хаутман aka Кайа Нао (2012)





Эта пятиконечная звезда статична, но люди ощущают иллюзию, что она вращается по часовой стрелке. Можно сказать, что это вариация «Вращающихся змей». Хаутман определил, что прерывистый узор, в отличие от геометрического, который использовал Китаока, особенно эффективен для получения эффекта иллюзорного движения.

Текст: Flytothesky.ru