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Какой сегодня праздник: 15 ноября

15.11.2017 06:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 15 ноября отмечается День вторичной переработки? Главной целью данного праздника является привлечение внимания общественности и промышленных структур к этой теме. О том, чем еще ознаменовано 15 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 15 ноября

В 1934 году в СССР провели первую телепередачу со звуковым сопровождением.

В 1956 в Нью-Йорке прошла премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли "Люби меня нежно".

15 ноября в РФ также отмечается Всероссийский день призывника. Кроме того, этот день является Всемирным днем борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

Кто родился 15 ноября

15 ноября в православном календаре

Православные 15 ноября чтут память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста, преподобного Маркиана Киринейского. Также в этот день проходит празднование Шуйской-Смоленской икoны Божией Матери.

Именины

В этот день именины у Константина.

15 ноября в народном календаре

В этот день православные люди отмечают память святых Акиндина, Пигасия и семи тысяч мучеников, пострадавших за христианство в IV веке. С этого дня сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне дети пекли картошку и рассказывали друг другу разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках.

 
 
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Этот день является 315-м в григорианском календаре, до Нового года остается 50 дней.

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