Тест: Ваше отношение к жизненно важным вопросам и решениям

Запишите ответы на эти вопросы. Результаты читайте ниже.





1. На дороге лежит коробка. Что находится у неё внутри?

2. Если бы вы могли выбрать одно место, чтобы прожить всю оставшуюся жизнь, что бы вы выбрали?

3. Вы весь день блуждали по пустыне и вдруг вдалеке увидели деревню. Кроме того, немного поближе вы заметили оазис. Куда вы решите направиться?

4. Допустим, завтра воскресенье. Чем вы планируете заняться?

5. Если вы попадете в сложную ситуацию, к кому бы вы обратились за помощью?

6. Ваш идеальный возраст, в котором вы хотели бы прожить всю оставшуюся жизнь?

7. Если бы вам сказали, что у вас осталось всего 24 часа жизни, как бы вы их провели?

8. В вашем доме пожар. Если бы вы могли спасти только одну вещь из огня, что бы это было?

Ответы





1. Ваш ответ показывает ваше отношение к удаче и везению.

Если вы представляете себе что-то, что для вас не имеет никакого значения, вы считаете, что везение – это не для вас. Если вы думаете, что в коробке что-то ценное, например, сокровище, то вы уверены, что когда-нибудь фортуна наверняка вам улыбнется. Если в коробке ничего нет, тогда вы человек практичный и вообще не верите в удачу.

2. Если вы выбрали место, где живете сейчас, то вас вполне все устраивает, а ваша жизнь достаточно комфортна. Если вы выбрали далекую страну или город, то вы мечтатель или романтик. Если вы не можете определиться, где жить, тогда у вас нет никакой сильной привязанности или чувства оседлости.

3. Этот ответ показывает ваше отношение к работе.

Если вы идете в оазис, то вы явно предпочитаете отдых, а не работу. Вам не нравятся правила и ограничения, и временами вы можете быть импульсивным человеком. Вы любите откладывать рабочие задачи и затягивать время.

Если вы пойдете прямиком в деревню, то вы умеете брать на себя ответственность. Вы знаете, как эффективно использовать свое время и тщательно планируете каждый рабочий день. Вы очень добросовестно трудитесь и серьезно относитесь к конечным срокам.

4. Ваш ответ характеризует ваши привычки в плане денежных расходов.

Воскресенье – это день свободы, который вы можете использовать, как хотите. Если вы решите остаться дома и отдохнуть, то вы совсем не склонны к расточительству и даже немного скупердяй. Если вы займетесь шопингом, то вы еще тот транжира. Если вы отправитесь в спортзал, значит, вы умеете откладывать средства на черный день. Если вы выходите на прогулку, значит, вы рационально и с умом относитесь к деньгам.

5. Те, кто пытается решить все самостоятельно, – это уверенные в себе люди с высокой самооценкой и железной силой воли. Если вы собираетесь обратиться к друзьям или семье, то вы не готовы принять полную ответственность в сложных ситуациях. Те же, кто отправляются за практическими советами к специалистам, являются реалистами и прагматиками.

6. Возраст, который вы выбираете, обычно представляет собой период, когда вы были максимально счастливы и уверены в себе. Те, кто хочет вернуться в свои детские годы, не любят нести никакой ответственности. Те, кто выбирают свой нынешний возраст, – это эмоционально зрелые и успешные люди. Обратите внимание, люди старше сорока обычно выбирают возраст на десяток лет моложе.

7. Если вы выбрали близких друзей и семью, у вас очень восприимчивая и сентиментальная натура. Если вы предпочтете остаться в одиночестве, вы человек капризный и зачастую чем-то недовольный. Если вы хотите отправиться на вечеринку и шикарно провести время, вы уравновешенная личность и спокойно идете навстречу судьбе. Если вы будете хранить эту информацию в себе и проводить день, как обычно, то вы бесстрашный и стойкий человек.

8. Если это фотоальбом или что-то подобное, то вы очень сентиментальны. Если это любимая одежда, вы весьма осторожны и консервативны. Если вы выбираете что-то очень ценное и дорогостоящее, вы чрезмерно материалистичны. Если же вы хватаете свой паспорт или ноутбук, то вы крайне практичны.

Текст: Flytothesky.ru