10 признаков того, что вы уже готовы к новым отношениям

Конечно, тяжело и больно расставаться с когда-то очень близким человеком, с которым вы строили совместные планы, но жизнь не должна останавливаться только потому, что ваши отношения закончились. Вы вскоре оправитесь от сердечной боли и будете готовы к новым знакомствам. Как определить, что это время уже пришло?





1. Вы уже не беспокоитесь о том, как выглядите

Все суровые критические замечания, которые вы слышали раньше, больше вас не беспокоят. Если кто-то и видел недостатки в вашей внешности, то это уже только их проблемы. Теперь вы спокойны внутренне, а ваш внешний вид вас вполне устраивает и даже очень нравится.

2. Вы избавились от эмоционального багажа

У вас нет никаких негативных эмоций по отношению к людям, причинившим вам боль в прошлом. Вы можете ходить на вечеринки и не волноваться, что ненароком столкнетесь с бывшими. Вы уже готовы встретить достойного человека, а ваше видение отношений стало более глубоким и зрелым, чем раньше.

3. Вы больше узнали себя

Вы знаете, что вы хотите, и чего следует избегать любой ценой. Вы стали более осторожными в выборе человека. А еще вы осознали, что хотеть завести отношения и быть в отношениях – это две разные вещи. Вам больше не нужно быть хоть с кем-то, но только не в одиночестве.

4. У вас теперь есть время на социальную жизнь

Вы больше обращаете внимания на свою социальную жизнь, потому что вы научились устанавливать границы. Теперь у вас больше времени, и вы можете снова отправиться в мир знакомств и взаимодействия с разными людьми. Ваша собственная жизнь отныне в списке ваших топ-приоритетов.

5. Вы рады новым встречам и знакомствам

Вы даже не отказываетесь от свиданий вслепую, поскольку это очень волнительно. Возможно, прошло очень много времени с тех пор, как вы в последний раз знакомились с новым человеком, но перспектива расширения своего круга интересных знакомых вас очень радует и вдохновляет.

6. Вы даже готовы пойти на компромисс со своими убеждениями

Отношения – это два уникальных человека, которые любят друг друга, несмотря на их различия. Новые отношения – это шанс доказать себе, что вы стали более уважительны и терпимы к взглядам вашего партнера, и вы готовы принять их. Для вас это взможность увидеть в человеке хорошие качества, а не зацикливаться на ваших с ним различиях.

7. Вам не нравится выносить оценочные суждения о других людях

На этом этапе своей жизни вы искренне принимаете то, что люди будут расстраивать и разочаровывать вас. Вы не ожидаете, что все вокруг станут делать всё правильно, а признаете их право на ошибки. Теперь вы знаете, что не можете осуждать их за какие-либо недостатки, потому что они есть и у вас.

8. Вы распознаете «предупредительные сигналы» во время первых свиданий

Одно из главных правил первых свиданий – всегда слушать свою интуицию. Вы больше не закрываете глаза, когда замечаете что-то не то в человеке. Если вы чувствуете, что отношения не будут плодотворными и эффективными, вы прекратите тратить свое время и скажете об этом.

9. Вы чувствуете себе цельной личностью

Вы не ищете отношений, чтобы кто-то мог заполнить недостающую часть вас. Вы уже цельный человек, даже когда вы одиноки. Отношения – это радость и счастье, но это не единственный фактор, который делает вашу жизнь полноценной.

10. Вы готовы снова полюбить

Вы готовы рассказывать свои истории, делиться своей болью и связывать свои надежды на будущее с новым партнером. Вы снова эмоционально доступны, вы готовы почувствовать магию, улыбаться и позволять себе испытывать потрясающие чувства и ощущения.

Текст: Flytothesky.ru