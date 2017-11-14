Как обучаться более эффективно по знаку зодиака

Существует самые разные виды восприятия, и каждый человек добывает информацию по-своему: одним надо увидеть текст, другие лучше воспринимают на слух, а у третьих преобладают тактильные ощущения. Каким образом наиболее эффективно получают знания разные знаки зодиака?





1. Овен

Овен уверен, что лучший способ обучения – это практика. Ему не особо интересен чужой опыт, и он считает, что у каждого свои способности и впечатления; а для того, чтобы узнать, надо попробовать все самому. Итак, его обучение – это исключительно собственный уникальный опыт и сделанные из него выводы.

2. Телец

Для Тельца важны тактильные ощущения, поскольку прикосновения играют большую роль в его процессе обучения, когда Телец может в буквальном смысле засучить рукава и погрузиться в какой-либо процесс. Познание у этого знака проходит легче через практику – именно так ощущения оставляют прочный след в мозге о полученных знаниях.

3. Близнецы

Близнецы учатся лучше, если используют вербальную практику. Они – фанаты общения и могут поддерживать беседу часами. Кроме этого, Близнецы проговаривают все вслух – это способ для их мозга объединять необходимые части воедино. В процессе обучения Близнецы предпочитают устную речь, а не письмо.

4. Рак

Рак учится лучше, используя логику, разбивая ситуации на части и ища во всем здравый смысл и аргументы. Для него также важна атмосфера, в которой проходит обучение, где он может быть искренним и не ощущать давления и внешних суждений – именно в такой среде Раки преуспевают.

5. Лев

Льву подходит индивидуальный способ обучения. Когда много людей высказывают мнение о ситуации или проблеме, он чувствует, что теряется и растворяется в толпе. Работа в одиночку дает Льву время на обдумывание и разработку процесса: никого не надо ждать и чувствовать зависимость. Он эффективнее справляется сам, поскольку доверяет только себе.

6. Дева

Девы преуспевают в учебе, используя логический стиль обучения. Этот знак практичен, организован, внимателен к деталям. Деве нравится, когда ситуация или задача подкреплена жесткими аргументами и доказательствами. Общие слова, ассоциации и метафоры затрудняют её восприятие.

7. Весы

Весам нравится обучаться как индивидуально, так и в группе. Это помогает им увидеть ситуацию с обеих сторон, а Весы всегда стремятся к равновесию. Они лучше учатся, используя социальный способ обучения. Весы способны решать проблему в одиночку или же работают в коллективе, выступая посредником. Обе эти роли им вполне подходят.

8. Скорпион

Скорпион учится глазами. Ему должно нравиться то, чем он собирается заниматься, и он буквально изучает со всех сторон объект для обучения. Для решения проблемы Скорпион ищет доказательства, что очень помогает ему в образовательном процессе. Он всегда предпочитает полагаться на свои силы и лучшие качества.

9. Стрелец

Стрельцы любят приключения и ценят полученный опыт. В процессе обучения этот знак предпочитает максимум практики, а если она недоступна, то он теряет интерес. Стрелец все хочет испытать на собственном опыте, затем проанализировать и сделать философские выводы.

10. Козерог

Козерог оценивает ситуацию с точки зрения логики, ему не нравится вмешательство творчества или креатива в процесс. Во время обучения он хочет, чтобы материал был изложен в виде простых и доходчивых фактов, чтобы вжиться в ситуацию и найти логический ответ. Козероги предпочитают учиться вместе с такими же, как и они, ведь в противном случае, их процесс обучения замедляется.

11. Водолей

Водолей старается наполнить жизнь волнением и весельем, и он любит приятную творческую атмосферу. Если в обучении этого нет, Водолей предпочтет идти своим путем. Ему по душе индивидуальный стиль обучения, но это не значит, что ему нравится одиночество, просто этот знак хочет играть по своим правилам и использовать собственную смекалку и изобретательность.

12. Рыбы

Рыбам подходит аудиальный стиль. Например, музыка вызывает у них сильные эмоции, и если ее можно включить в процесс обучения, то Рыбы обязательно так и сделают. Именно восприятие на слух приносит этому знаку больше всего знаний и полезной информации. Рыбы также могут творчески подходить к решению проблем, глядя на ситуацию иначе, чем все остальные.

Текст: Flytothesky.ru