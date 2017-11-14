10 странных аномалий и загадок Луны

Луна всегда была загадкой в небе над человечеством с начала времен! И всегда вызывала массу к ней интереса. Итак, 10 самых странных фактов и аномалий Луны, которые вы, возможно, не знали.

1. Её размеры и местоположение слишком идеальны





За последние годы произошло несколько полных затмений Солнца. Наша Луна является единственной известной луной, которая так поступает со своим «хозяином». Размер Луны – примерно одна четверть Земли. Диаметр Луны в 400 раз меньше диаметра Солнца. Но Луна также в 400 раз ближе к нашей планете, чем Солнце, и она движется по идеальной круговой орбите вокруг нас. Любители теорий заговора скажут вам, что причина проста: Луна «искусственна», а ее размеры – результат интеллекта и проектировочных работ.

2. Она полая





В 1969 году ученые весьма удивились, когда сейсмическое оборудование на Луне зафиксировало эхо при приземлении корабля «Аполлон-12». Луна гудела колокольным звоном более часа. Во время следующей миссии при приземлении более тяжелого корабля эффект был еще больше, а «звон» продолжался более трех часов. Неужели это говорит о том, что Луна полая?

3. Кратеры Луны весьма странные





Луна буквально испещрена кратерами, причем они удивительно одинаковые в плане их глубины, чего в принципе быть не должно. Еще одна аномалия космоса? Скорее всего. Но для тех, кто утверждает, что Луна искусственная или полая, это лишь подтверждает их конспирологические теории. Одно из таких предположений говорит о том, что под скалистой лунной поверхностью существует «внутренняя оболочка» из какого-то металлического материала, способного равномерно распределять силу удара.

4. На Луне много «искусственных» конструкций





NASA говорит, что «искусственные» лунные строения являются лишь оптическими иллюзиями. Однако энтузиасты НЛО заявляют, это неопровержимое доказательство работы инопланетного разума. Одна из таких аномалий – это так называемая «Башня», возвышающаяся над поверхностью Луны. Её высота – 11 км по примерным оценкам.

5. Луну сюда «привезли»





Нет никаких сомнений в том, что без Луны земная жизнь катастрофически изменится. Однако многие древние писания якобы фиксируют те времена, когда её на небе еще не было. Звучит безумно, но возможно ли, что Луна является искусственно созданной конструкцией, выведенной на точно рассчитанную орбиту и предназначенной для стабилизации условий на Земле?

6. Это результат работы внеземного разума





Если неизвестная древняя (и очень гениальная) цивилизация не занималась целевым размещением Луны, то единственным логическим предположением будет идея о работе внеземного разума. Исследователь Дэвид Ике утверждает, что Луна – это искусственный спутник, который передает сигналы от Сатурна на Землю, создавая «матрицу» нашей реальности. Звучит слишком фантастично? Или нет?

7. Вращение Луны тоже очень уникально





Мы все слышали о темной стороне Луны, которая нам не видна. Однако точнее было бы назвать эту часть «дальней стороной», поскольку Луна все же вращается. У неё занимает 27,3 дня на один круг вокруг Земли и 27 дней на полный поворот вокруг собственной оси. Это «синхронное вращение» и делает одну сторону Луны всегда для нас невидимой. Интересно, что там вообще находится?

8. Алекс Кольер и его «Письма с Андромеды»





Автор, исследователь и контактер Алекс Кольер утверждает, что раскрыл реальную историю Луны. Он якобы получил «телепатические сообщения» от инопланетянина, живущего в созвездии «Зенета». По словам Кольера, Луна была огромным космическим кораблем, прибывшем сюда миллионы лет назад и привезшим «гибридов рептилий и первых людей на Землю». Внутри Луны находятся остатки древних инопланетных баз после масштабной войны, которая велась 113 тысяч лет назад.

9. Древние тексты говорят о периоде «до Луны»





Например, Аристотель писал об Аркадии, упоминая, что это было «до того, как на небе над Землей существовала Луна». Аналогично Аполлоний Родосский говорил о времени, «когда не все шары были еще на небесах». Колумбийское племя Чибча пересказывает свои устные легенды: «В самые ранние времена, когда Луны еще не было на небесах». Также существуют зулусские сказания о том, что Луну тянули через пространство на большое расстояние. Есть над чем задуматься!

10. Операционные базы





Алекс Кольер – не единственный человек, говорящий о существовании баз на Луне. Недавнее заявление о наличии операционной военной базы было сделано доктором Майклом Салла, который сотрудничает с китайским космическим агентством в подготовке миссии на Луну. Еще более странными были его комментарии о том, что NASA активно бомбило такие базы, чтобы скрыть их наличие на Луне.

Текст: Flytothesky.ru