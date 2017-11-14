МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Картографы Беларуси и России в течение двух-трех лет планируют закончить работу над совместным туристическим атласом "Путешествуем вместе: Россия – Беларусь", рассказала в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik заместитель начальника управления геодезии и картографии Ирина Тихонова.



© Pixabay В рейтинге привлекательных для туристов направлений Беларусь не значится

"В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, где будет обсуждаться этот проект. Российские коллеги уже получили приглашение на данное мероприятие. Замечу, что любое картографическое произведение, тем более такое комплексное, как атлас, готовится обычно два-три года", – рассказала Ляхова.

Картографы сообщили, что в атласе помимо карт будет информация о достопримечательностях двух стран, о санаториях и курортах, а также памятных местах, так как это наиболее востребованные туристами направления.

Скорее всего, это будет комплексный продукт, который охватит разные направления, но при его создании будут учитываться мнения заинтересованных ведомств, в том числе турагентств.

Пока, предполагается, что атлас выйдет на русском языке. Но представители туриндустрии отметили, что в перспективе неплохо было бы перевести его и на другие языки, прежде всего на польский.

"Объемы иностранцев пока невелики. Будет перспектива, и быстро атлас сделают и на фарси, и на хинди, но польском. С польской стороны в последнее время спрос есть. Даже, можно сказать, ажиотаж. Мы с ними, как и с россиянами, достаточно долго жили в одном государстве. Их интересует и история, и культура. Причем поляки приезжают на своих автомобилях. Они хотят путешествовать, ездить по стране", – заявил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

При этом и картографы, и представители туриндустрии согласились, что онлайн-карты пока не в состоянии полностью заменить туристам бумажные атласы и информационные буклеты.

"То, что аналоговые карты востребованы, это очевидно. Это произведение, которое можно перелистать и видеть картинку в целом. Не участок, отображенный на планшете, а в целом. Атлас дает наглядное цельное представление о территории", – заявила главный редактор РУП "Белкартография" Галина Ляхова.

Картографы также рассказали о новых изданиях, среди которых и атласы новых дорог, и "Большой исторический атлас Беларуси, и "Минск. Атлас туриста". Подробнее о том, какие новые картографические проекты в помощь туристу реализуются в Беларуси, смотрите на видео.

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