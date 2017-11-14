8 когнитивных ошибок, которые держат сознание на крючке

Мышление человека имеет «слепые зоны», правильно надавив на которые, можно заставить окружающих совершить ошибку, принять заведомо проигрышное решение. Социальные стереотипы, необходимость планирования, мода и общественное мнение – вот ахиллесова пята человечества, слабое место психики. Хотите знать, какие ловушки для мозга вы вряд ли сможете обойти? Перед вами 8 когнитивных ошибок, что держат сознание на крючке.





Ловушка 1. Мозгу трудно отождествить себя настоящего с образом себя в будущем

Никогда не думали, почему так сложно отказаться от сиюминутной выгоды в пользу лучшего предложения «завтра»? Почему человеку трудно заботиться о здоровье, заранее откладывать деньги, перестать перекладывать ответственность с дня сегодняшнего на далекое и неясное «потом»? Все дело в этом. Психика воспринимает образ себя будущего как незнакомца. А зачем заботиться о чужаке?

Ловушка 2. Мы склонны преувеличивать безобидные риски на фоне недооценки опасных

Каждый осознанный гражданин понимает, что шанс умереть в автомобильной стычке в десятки тысяч раз выше риска крушения самолета (1:86 против 1:20000). Тем не менее, мозг устроен таким образом, что его фобии не учитывают реальную процентную вероятность. Человек может всю жизнь бояться укуса змеи, тогда как его реально подкосит какой-нибудь инфаркт или отравление.

Ловушка 3. Конформизм как склонность следовать за большинством

Всем знаком эксперимент Аша, который заставил людей осознанно выбрать неправильный вариант решения задачи лишь потому, что его придерживалось большинство. Это еще раз доказывает, человек склонен доверять окружающим больше, чем себе, поддаваясь давлению общества и его авторитетов. Если толпа придерживается ошибочной позиции, мы, скорее всего, пойдем у нее на поводу.

Ловушка 4. Мы с большей охотой доверяем людям, с которыми нас что-то объединяет

Доказанный социологами феномен: человек любит людей из своей группы и подсознательно избегает контакта с людьми, непохожими на себя. Так, мы с большей охотой доверим выполнение важного решения человеку своей национальности, цвета кожи, равного социального статуса или возраста, тогда как чужаки будут вызывать у нас подозрение. Именно по этой причине мы куда больше доверяем коллегам и друзьям, чем просто прохожим с улицы.

Ловушка 5. Мозг обожает выискивать совпадения, которых нет

Если загадать какую-то цифру, вы машинально увидите ее во всем – в билетах, на часах, в количестве дел или своей чековой книжке. Если подумаете о красном зонтике в дождливую погоду, мозг тут же подметит сотни таких зонтов, так что покажется, что их стало в разы больше. Причина такого феномена в повышенной концентрации психики, магии на самом деле нет.

Ловушка 6. Цифры важны не сами по себе, но в привязке к другим цифрам

Когда мы интересуемся ценой товара, важна не сама цена, но ее соотношение со стоимостью других товаров, дешевизна или дороговизна. Именно этот прием и используют маркетологи, чрезмерно завышая цены на определенные категории товаров, чтобы сделать другие услуги более привлекательными в глазах покупателей. Никто не будет смотреть на соответствие цена / качество, если товар продают по скидке или на пару центов выгоднее, чем в других магазинах.

Ловушка 7. Мы чаще оправдываем себя за то, за что осуждаем других

Двойные стандарты – не шутка, наш мозг не привык учитывать обстоятельства, меряя всех одной гребенкой. Если проблемы с весом у кого-то, значит, человек ленивый и много ест. Если проблемы у нас – сказывается плохой метаболизм, проблемы с гормонами и что-то, на что мы не в силах повлиять. Получается, себя всегда можно оправдать обстоятельствами, которые от нас не зависят, тогда как другие сами повинны в своих проблемах.

Ловушка 8. Выигрыш в споре нужен не ради истины, но ради самоутверждения

Одна из теорий Д. Спербера гласит, что спор в современном обществе необходим человеку, чтобы закрепить свою власть и утвердить влияние над другими. Это не просто дебаты ради дебатов, не поиск здравого смысла, но важный инструмент власти над умами, способ убеждения, который повышает шансы на успех и выживание. А вы согласны?

Текст: Flytothesky.ru