8 фобий и что они могут рассказать вам о вашей личности

Фобия – чрезмерная и иррациональная реакция или ощущение паники, когда вы сталкиваетесь с источником своего страха. Бояться можно всего что угодно: определенного места, ситуации или объекта. В отличие от общих тревожных расстройств, фобия обычно связана с чем-то конкретным. Люди осознают, что их страх нелогичен, но ничего не могут с этим поделать. Сегодня мы поговорим о том, что эти фобии могут поведать нам о личности человека.





1. Полёты





Авиаперелеты намного безопаснее, чем поездки на машине, тем не менее множество людей во всем мире панически боятся летать, что во многом также связано со страхом высоты. Но что говорит эта фобия о личности человека? Страх полётов – это еще и чрезмерное воображение, когда человек усиленно рисует у себя в голове картины чего-то ужасного и катастрофического.

2. Уколы





Конечно, люди от них не в восторге, однако они терпят уколы ради своего здоровья. Если же вы один из тех, кто иррационально боится игл и инъекций, то в вас, возможно, говорит генетическая память пещерного человека. Игла, вгоняемая в тело, может ассоциироваться с ранениями в борьбе за выживание. Люди, которые боятся игл, очень интуитивны и руководствуются своими глубокими инстинктами.

3. Змеи





Змеи тоже нравятся далеко не всем. Тем более, эти существа чаще всего изображались негативно на протяжении всей истории. Вспомните хотя бы библейского змея-искусителя! Этот страх может быть следствием нашего восприятия змей в литературе и культуре, ну и, конечно же, их ядовитость тоже не радует. Люди, сторонящиеся этих пресмыкающихся, высоко эрудированы и отличаются хорошей памятью.

4. Толпы людей





Боязнь людских толп – один из признаков агорафобии, социального тревожного расстройства. Многолюдные места, такие как торговые центры или концертные площадки, могут пугать и вызывать дискомфорт. Люди, которые неуютно себя чувствуют в толпе, обычно являются интровертами, предпочитающими быть в одиночестве или общаться в небольших группах.

5. Микробы





Иногда то, что мы не видим, – это то, что нас пугает больше всего, а микробы – отличный пример этого страшного и неизвестного. Люди, которые особенно одержимы страхом перед микробами и бактериями, могут страдать навязчивыми неврозами. Если не брать во внимание негатив, то вы определенно чистоплотный и хорошо организованный человек, очень уважающий порядок.

6. Пауки





Арахнофобия – это чрезвычайно распространенный страх. Психологи говорят, что каждая третья женщина страдает от такой фобии, хотя мужчины боятся пауков не меньше. Считается, что люди с арахнофобией испытывают особенно сильное ощущение отвращения. Эта эмоциональная реакция является эволюционной чертой, помогающей нам избегать контакта с животными, которые опасны или могут распространять болезни. Таким образом, ваш страх перед пауками означает, что у вас очень развит инстинкт самосохранения, и вы отлично осознаете любые опасности и угрозы.

7. Гром и молнии





Гром и молнии обычно немного пугают в том случае, когда это слишком громко или неожиданно. Такой страх является чем-то временным и быстро преходящим для большинства из нас, но существуют и люди с астрафобией, которые испытывают приступы жёсткой тревожности во время грозы. Они, кстати, по характеру очень добрые, открытые и сердечные, но также мнительные и склонные беспокоиться по пустякам.

8. Высота





Страх высоты вызван обычно чувством дезориентации или потери равновесия – а это весьма тревожное ощущение, ведущее к панике. Кроме того, такая реакция ведет к постоянным кошмарным снам о полетах и падении с высоты. Люди с подобной фобией чаще всего являются перфекционистами, ориентированными на детали, и они ненавидят терять контроль над своей жизнью и ощущениями.

Текст: Flytothesky.ru