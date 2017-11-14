7 интересных вещей, которые вы можете делать во сне

Сон нужен, важен и полезен, но почему мы должны спать треть нашей жизни? Вопрос остается открытым. Вероятно, ночью происходит много чего, о чем вы даже не знаете, поскольку сон – это довольно интересное время для вашего организма. Вот семь вещей, которые вы можете делать во сне, даже не подозревая об этом.





1. Ваши биоритмы по-прежнему работают

Вы можете спать, но ваш гипоталамус – нет. Он следует все тому же жизненному циклу, как часть вашего циркадного (суточного) биоритма. Именно он дает вам ощущение усталости, производя мелатонин и отправляя вас спать. Именно он утром вырабатывает белок под названием PER, который постепенно разбудит вас, причем иногда даже до сигнала будильника.

2. Разговор во сне

Разговоры во сне или сомнилоквия могут варьироваться от случайных звуков до полноценных и законченных предложений. Примерно 5 % взрослых разговаривают в спящем состоянии, и это может происходить на любой стадии сна. У мужчин и детей это встречается чаще и может быть вызвано лихорадкой, нехваткой сна, стрессом, беспокойством или депрессией. Не волнуйтесь, нет никаких доказательств того, что во сне люди выдают все свои страшные секреты.

3. Скрипение зубами

Большинству людей это присуще – по крайней мере, иногда. Эта привычка называется бруксизмом, и она может быть вызвана эмоциональными или психологическими состояниями, такими как стресс или беспокойство. Нередко это еще и результат неправильного прикуса или апноэ во сне. Люди обычно этого не осознают, пока им не скажут посторонние, или же пока их дантист не заметит признаки износа зубов.

4. Перекусы

Все калории учитываются, даже те, которые вы едите во время сна. Некоторые люди на это способны, и это один из вариантов лунатизма. Итак, спящий человек направляется на кухню и поглощает то, что ему нравится – в основном то, что нельзя или то, в чем он себе сознательно отказывает. Наш мозг способен на весьма причудливые игры, не так ли?

5. Работа мозга

Вы думаете, что отдыхаете, но ваш мозг еженощно выполняет серьезную «домашнюю работу». Пока вы спите, он стирает одни воспоминания, форматирует и реорганизует другие. Мозг также «физически» очищает себя потоком спинномозговой жидкости, которая вымывает ненужные белки, которые могут действовать как токсины.

6. Парализация

Ваши мышцы замирают на какое-то время каждую ночь. Во время фазы быстрого движения глаз (REM) мозг «просматривает» сны, а мышцы вашего тела практически парализованы, чтобы защитить вас от реакции на эти сны (например, вы можете закричать или замахать руками, чтобы оттолкнуть приближающуюся опасность). Вы даже можете внезапно проснуться к концу этой фазы и почувствовать себя оцепеневшим. Не бойтесь, такое состояние проходит практически моментально.

7. Снижение веса

Вы сами крепко спите, но, оказывается, ваше тело продолжает усердно работать. Каждую ночь вы теряете около 400 грамм – это жидкость, выходящая вместе с дыханием в виде водяного пара. Вы также теряете вес, так как с каждым выдохом избавляетесь еще от атомов углерода. И, наверное, это самая неплохая новость о ваших действиях во сне!

Текст: Flytothesky.ru