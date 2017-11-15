Женщины ошибочно считают такое поведение привлекательным для мужчин!

Человечество научилось создавать устройства, способные преодолевать скорость звука, посылать человека на Луну и справляться со смертельными эпидемиями. Но на сегодняшний день мы так не смогли поймать Лох-несское чудовище и разгадать тайну женской логики. Не будем углубляться в тему, а лишь перечислим несколько странных поведенческих моделей, типичных для женщин, которыми они пытаются покорить мужчин.

1. Они делают абсолютно глупые вещи





Женщины почему-то склонны притворяться менее умными, чем они есть. Привычный имидж: беспомощная и немного суетливая милашка, реагирующая на всё либо робким, либо громким смехом. По каким-то причинам они считают, что таким образом могут привлечь мужчину и превратить его в очаровательного принца.

2. Они играют в недоступность





Ни при каких условиях не отвечайте на сообщения немедленно, а когда он приглашает вас выйти погулять или на романтический ужин, скажите ему, что вы заняты. Вы очень хотите прогуляться в парке? Дайте ему знать, что к вам уже пришли гости. Пусть он старается усерднее, если действительно заинтересован. В конечном итоге женщины рискуют тем, что подобная «игра» может лишить принца всяческой мотивации.

3. Они слишком настойчивы





Вам нравится смотреть на него и быть рядом, а потому вы пользуетесь любой возможностью, чтобы оказаться в его компании? Вы «случайно» сталкиваетесь с ним в торговом центре или в других местах, например, в его любимом пабе? Если вы выражаете свой интерес открыто, будьте осторожны. Независимо от того, насколько он вам рад, ваше постоянное присутствие около него может вызвать совсем обратную реакцию. Хотя ни одна женщина не любит быть отвергнутой, многие по-прежнему совершают ту же самую ошибку.

4. Они притворяются теми, кем на самом деле не являются





Многие женщины, зная увлечения мужчин своей мечты, начинают якобы тоже активно этим интересоваться и поражать их воображения своими познаниями. Хороший совет: если вы одна из девушек, которые утверждают, что любят футбол, и вы даже знаете имена Месси и Роналду, но по-прежнему не в курсе, в какой команде они играют, лучше не пытайтесь стать футбольным фанатом. Такие женщины часто становятся темой для шуток, которые мужчины рассказывают своим друзьям.

5. Они выбирают чрезмерный макияж





Макияж призван подчеркнуть женскую красоту, но сдержанно и ненавязчиво. И это очень деликатный обман, который может простить любой мужчина. Тем не менее, когда вы покрываете лицо толстыми слоями какого-то вещества, выглядящего как бетон, и украшаете внешний слой всеми цветами и текстурами, то это может привести к противоположному результату. На самом деле, это прекрасный способ потерять внимание, которое вы так усердно ищете.

6. Они скрывают свой возраст





Неважно, сколько лет женщине в действительности, или в какой ситуации её об этом спрашивают. Но, согласитесь, никто не любит услышать такой вопрос, особенно от мужчины? Однако и врать тоже не стоит. Скажите, как вы думаете, вам действительно можно дать 18 лет, если ваш настоящий возраст в два раза больше? Или вы считаете, что мужчины этого не заметят?

7. Они пытаются повернуть вспять необратимые процессы





Очень многие люди стареют изящно, благородно и грациозно, возможно, благодаря своим генам. Тем не менее, немало женщин смотрят в зеркало и решают сделать все возможное, чтобы остановить этот естественный процесс. Еще один типичный образ: «зрелая» крашеная блондинка, хорошо загоревшая, с открытым животом и насильно втиснутой в бюстгальтер грудью, делающая вид, что она свежее и моложе, чем на самом деле.

8. Они очень мало едят





Вы находитесь в ресторане: мужчина заказывает огромный стейк и тонну жареной картошки, вы же просите принести салат (с низким содержанием калорий, веганский и без глютена). Один совет для мужчин, которые попадают в такую ситуацию: не ведитесь! Женщины делают это только для того, чтобы мужчины верили, что со временем они не растолстеют. В дальнейшем эти «птички» будут поглощать порции не меньше ваших.

9. Они пытаются вызвать мужскую ревность





Удивительно, но многие женщины думают, что вызвать у мужчины ревность – это лучший способ проверить силу его чувств. Хотя в некоторых случаях это срабатывает, надо сказать. Однако, когда подобные сцены повторяются часто и планомерно, мужчины от них устают и теряют интерес. Так что не заиграйтесь!

Текст: Flytothesky.ru