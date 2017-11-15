|
Тест на уровень образованности
15.11.2017 22:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Середина рабочей недели, а многие уже мечтают о пятнице. Мозг плавится в дедлайнах, проектах и прочих рутинных делах. Пора взбодрится! Мы подготовили для вас тест, который проверит ваш уровень образованности. Но не стоит слишком расстраиваться, если результат окажется неудовлетворительным. Это будет означать, что вам следует взять отпуск или хотя бы провести выходной день вдали от компьютера и социальных сетей. Итак, в этом тесте вам требуется подставить пропущенные слова. Приступайте! И да прибудет с вами мудрость!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Середина рабочей недели, а многие уже мечтают о пятнице. Мозг плавится в дедлайнах, проектах и прочих рутинных делах. Пора взбодрится! Мы подготовили для вас тест,...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии