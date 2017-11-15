Середина рабочей недели, а многие уже мечтают о пятнице. Мозг плавится в дедлайнах, проектах и прочих рутинных делах. Пора взбодрится! Мы подготовили для вас тест, который проверит ваш уровень образованности. Но не стоит слишком расстраиваться, если результат окажется неудовлетворительным. Это будет означать, что вам следует взять отпуск или хотя бы провести выходной день вдали от компьютера и социальных сетей. Итак, в этом тесте вам требуется подставить пропущенные слова. Приступайте! И да прибудет с вами мудрость!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест на уровень образованности Середина рабочей недели, а многие уже мечтают о пятнице. Мозг плавится в дедлайнах, проектах и прочих рутинных делах. Пора взбодрится! Мы подготовили для вас тест,...