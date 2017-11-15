Миф о мужчинах-бабниках

Тяга к полигамии – ложь, которую создали женщины, чтобы оправдать бегство своих мужчин. Подумайте головой: зачем им так напрягаться, искать новую самку для спаривания, впечатлять ее и петушиться, когда дома уже есть все готовенькое прямо под рукой? Мужчины – ленивые создания, если их все устраивает, они не будут шевелиться без надобности. Футбол, машина, дача, компьютерные игры, любимое хобби – этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. А если есть секс и тарелка горячего супа – вообще замечательно! Так почему они все-таки решаются на измену?





Подвох в том, что если мужчина встал на скользкий путь, забросив любимый диван, плюнув на все возможные риски, значит, его допекли. Женщина сделала все, чтобы он возненавидел ее в глубине души, перестал уважать и хотеть сексуально. Своими требованиями, непомерной агрессией и эмоциональным вампиризмом она довела его до точки кипения, с которой нет возврата. А что это за тип женщин такой, которых бросают, мы поговорим ниже.

Каким женщинам изменяют мужчины?

Всех их объединяет одно: эти дамы не хотят принимать своих мужей, но всячески капают на мозги, провоцируют и третируют супругов, чтобы те стали удобными. Особенно к этой категории относятся женщины двух типов: «дочки» и «матери». Первых бросают реже, потому что от природы они еще те скандалистки, и лучше не будить «пчелиный улей». Вторых бросить проще, они тихие, забитые и покладистые. Хотя в любом омуте есть свои черти, и сейчас мы с ними познакомимся.

• Женщины-дочери

Этот типаж объединяет девушек сразу нескольких типов. Сюда входят «капризные принцессы», способные противоречивыми желаниями довести мужика до импотенции, так что последнему приходится искать спасение на стороне, чтобы снова почувствовать себя нужным и живым. Также к этой категории можем отнести «девочек-карьеристок», которые с головой уходят в работу, вешая на мужа хозяйство и детей. Стоит ли вспоминать, что второй мужик в доме возбуждает мало, а приобретенная самостоятельность в быту дает партнеру полную свободу действий. Наконец, последний типаж из этой категории – «девочки-сирены», которые находят богатеньких «папиков» и от скуки им изменяют. Но занятый мужчина – не слепой мужчина. Как только находится свободное окно – он с удовольствием мстит красотке, превращаясь в отъявленного бабника. Как говорится, клин клином.

• Женщины-матери

Девушек из этой группы тоже можно поделить на два типа – заботливые жены и воспитывающие жены. Каждая из них допускает свои ошибки, которые и приводят мужчин к изменам. Очевидный промах «заботливых» — излишне опекающая позиция, которая из обаятельной жены и сексуальной гетеры превращает женщину в жалкую прислугу, к которой муж теряет всякий интерес. Да, она удобна – кормит, гладит, убирает, воспитывает детей… но с ней не чувствуешь себя мужчиной! Женщина должна быть равной тебе, единомышленником или музой, боевой подругой, если хотите, только не опекуншей.

Сильные мужчины рядом с «мамочками» быстро теряют интерес и начинают ходить налево. Брак может сохраниться только при условии, что супруга примирится с многочисленными изменами и не станет закатывать сцен ревности. Слабые мужчины сохраняют «мамочкам» верность до той поры, пока их жизнь тиха и скучна. Но как только такого мужчину продвинут по службе, а в семье вырастет материальное благосостояние – будьте уверены, за ним начнется охота, и он сдастся. Мужчины этого типа неожиданно смелеют, становятся слишком самоуверенными, а затем бросаются в объятия сексуальных «секретарш», пьянея от внимания. Ошибка «заботливых» в том, что как только неверный муж растратит все деньги и пыл, возвращаясь с поджатым хвостом, они обязательно принимают его назад, обогревают, залюбливают… а затем все повторяется по новой.

Позиция «воспитывающей матери» тоже имеет свои нюансы. Мужчина рядом с такой никогда не будет чувствовать себя на месте, потому что она всеми способами докажет, что умнее, сильнее и лучше него. Девиз этой дамы: «Хочешь быть любимым – соответствуй! Тянись к моему уровню, развивайся, слушай нотации. Я знаю лучше». Естественно, как только ее догонят, а может даже, превзойдут – мужчина выйдет из-под ее влияния, поднимет бунт и превратиться в настоящего бабника. Причем любовниц он будет выбирать максимально приземленных и глупых, пытаясь насолить супруге, сделать еще больнее.

Возвращать мужа или нет – дело ваше. Однозначно придется работать с собой, учиться уважать себя, принимать партнера, а еще строить отношения из позиции «взрослый-взрослый». Как только вы переосмыслите прошлый опыт, осознаете допущенные ошибки – станет понятным, что нужно делать, чтобы вернуть загулявшего отца семейства. Единственная проблема будет в том, что вы тоже изменитесь, потеряв к супругу всякий интерес. Вы осознаете свою истинную цену и больше не захотите жить рядом с предателем.

Текст: Flytothesky.ru