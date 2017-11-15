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Единственные 3 вещи, которые делают нас по-настоящему несчастными

15.11.2017 21:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы склонны думать, в уныние нас могут вогнать многие вещи, обстоятельства и ситуации: низкая зарплата, сплетни соседей или несовершенная фигура. Оказывается, все, что делает нас действительно несчастными, можно разделить на три категории. Да, всего три. Так что задумайтесь над этим!

Единственные 3 вещи, которые делают нас по-настоящему несчастными

1. Вы считаете, что все и всегда должно подстраиваться под вас

Таким образом, на свадьбу у вас обязательно плохая погода. По пути на важную встречу вы попадаете в ужасную пробку. И вас не берут на работу, хотя ваше резюме было идеальным. Представьте себе, но все в порядке! Жизнь – это не сплошные победы и радости. Если в этом мире и есть хоть что-то гарантированное – так это гарантия того, что вы не всегда получите то, что хотите. И как с этим жить? – спросите вы. Когда вы находитесь в состоянии разочарования, печали или страха, задайте себе вопрос: «Когда что-то идет не так, что это значит меня?» И действительно подумайте об этом. По крайней мере три минуты. Поговорите с надежным другом, если это действительно большая проблема. Возможно, ваши отношения разрушились. Вас выселили из арендуемой квартиры. Или ваш коллега обошел вас в плане карьерного роста. Вы не можете изменить «текучую» природу жизни, но вы можете изменить свою гибкость и свое к этому отношение.

2. Вы считаете, что люди должны относиться к вам хорошо

Вас раздражает нерасторопный официант, который забыл о вас на полчаса? Или ваш нечистоплотный коллега, любящий стучать на всех сотрудников боссу? Или сам босс, не замечающий, как много и усердно вы работаете? О да, это неприятно. Это может показаться несправедливым. Это может раздражать и выводить из себя. Правда в том, что люди и не собираются относиться к вам так, как вы этого от них ожидаете. И вам, кстати, тоже не нужно вести себя так, как от вас ожидают другие. Решения, действия и отношение других людей находятся на 100 % не в сфере вашего контроля. Когда вы это поймете, все изменится. Вы перестанете излишне беспокоиться. Вы начнете сосредоточиваться на себе, а не на окружающих. Вы станете жить, в конце концов. Потому что никто никому ничего не должен!

3. Вы верите в миф о том, что вы недостаточно хороши

И это самое крупное заблуждение, от которого все беды. Люди постоянно собой в чем-то недовольны. Одни думают, что не справляются с должностными обязанностями. Другие страдают от невозможности заработать больше денег. Третьи считают себя неудачниками. Когда вы в последний раз слышали от какого-нибудь человека что-то вроде: «Да я счастливчик по жизни! Мне все удается легко и беспрепятственно»? Вы сами хотя бы научитесь говорить себе: «Эй, я в порядке. Я отлично справляюсь с любой задачей в своей жизни? Я горжусь собой».

Подумайте, чего вы достигли за последние 12 месяцев? Что вы узнали? Что нового попробовали? С кем познакомились? У вас все гораздо лучше, чем вы думаете. Даже если времена сейчас у вас не ахти, ничего страшного! Вещи порой идут не так. И всякий раз, когда вы чувствуете себя уныло, помните, что бы ни случилось, это всегда вопрос времени, потому что потом все пойдет обязательно правильно.Единственные 3 вещи, которые делают нас по-настоящему несчастными

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мы склонны думать, в уныние нас могут вогнать многие вещи, обстоятельства и ситуации: низкая зарплата, сплетни соседей или несовершенная фигура. Оказывается, все,...

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