Единственные 3 вещи, которые делают нас по-настоящему несчастными

Мы склонны думать, в уныние нас могут вогнать многие вещи, обстоятельства и ситуации: низкая зарплата, сплетни соседей или несовершенная фигура. Оказывается, все, что делает нас действительно несчастными, можно разделить на три категории. Да, всего три. Так что задумайтесь над этим!





1. Вы считаете, что все и всегда должно подстраиваться под вас

Таким образом, на свадьбу у вас обязательно плохая погода. По пути на важную встречу вы попадаете в ужасную пробку. И вас не берут на работу, хотя ваше резюме было идеальным. Представьте себе, но все в порядке! Жизнь – это не сплошные победы и радости. Если в этом мире и есть хоть что-то гарантированное – так это гарантия того, что вы не всегда получите то, что хотите. И как с этим жить? – спросите вы. Когда вы находитесь в состоянии разочарования, печали или страха, задайте себе вопрос: «Когда что-то идет не так, что это значит меня?» И действительно подумайте об этом. По крайней мере три минуты. Поговорите с надежным другом, если это действительно большая проблема. Возможно, ваши отношения разрушились. Вас выселили из арендуемой квартиры. Или ваш коллега обошел вас в плане карьерного роста. Вы не можете изменить «текучую» природу жизни, но вы можете изменить свою гибкость и свое к этому отношение.

2. Вы считаете, что люди должны относиться к вам хорошо

Вас раздражает нерасторопный официант, который забыл о вас на полчаса? Или ваш нечистоплотный коллега, любящий стучать на всех сотрудников боссу? Или сам босс, не замечающий, как много и усердно вы работаете? О да, это неприятно. Это может показаться несправедливым. Это может раздражать и выводить из себя. Правда в том, что люди и не собираются относиться к вам так, как вы этого от них ожидаете. И вам, кстати, тоже не нужно вести себя так, как от вас ожидают другие. Решения, действия и отношение других людей находятся на 100 % не в сфере вашего контроля. Когда вы это поймете, все изменится. Вы перестанете излишне беспокоиться. Вы начнете сосредоточиваться на себе, а не на окружающих. Вы станете жить, в конце концов. Потому что никто никому ничего не должен!

3. Вы верите в миф о том, что вы недостаточно хороши

И это самое крупное заблуждение, от которого все беды. Люди постоянно собой в чем-то недовольны. Одни думают, что не справляются с должностными обязанностями. Другие страдают от невозможности заработать больше денег. Третьи считают себя неудачниками. Когда вы в последний раз слышали от какого-нибудь человека что-то вроде: «Да я счастливчик по жизни! Мне все удается легко и беспрепятственно»? Вы сами хотя бы научитесь говорить себе: «Эй, я в порядке. Я отлично справляюсь с любой задачей в своей жизни? Я горжусь собой».

Подумайте, чего вы достигли за последние 12 месяцев? Что вы узнали? Что нового попробовали? С кем познакомились? У вас все гораздо лучше, чем вы думаете. Даже если времена сейчас у вас не ахти, ничего страшного! Вещи порой идут не так. И всякий раз, когда вы чувствуете себя уныло, помните, что бы ни случилось, это всегда вопрос времени, потому что потом все пойдет обязательно правильно.

Текст: Flytothesky.ru