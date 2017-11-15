Как заканчивают отношения знаки зодиака: от самых легчайших до самых непростых случаев

Когда приходит время расставаться друг с другом, некоторые из нас тянут с разрывом отношений, а для кого-то все заканчивается очень быстро. Давайте посмотрим, как все происходит у разных представителей знаков зодиака, когда они ставят точку в последнем предложении своего любовного романа.





1. Овен

Любовь для Овна – это все сметающее на своем пути чувство. Однако, как только у него пройдут его искрометные эмоции, он в одну секунду закончит отношения без всяких колебаний, оставив вас залечивать свои раны. Утешить может только одно: Овен искренне любил вас каждую секунду, когда был с вами, даже если его чувство и было кратковременным.

2. Водолей

Когда Водолей заканчивает отношения, вы задаетесь вопросом, а любил ли он вас вообще? Этот знак обладает интересным свойством выражать свои чувства очень холодным, отстраненным образом, любя вас как бы со стороны, словно совершая деловую сделку. Водолей объясняет причины, побудившие его расстаться с вами, какими-либо фактами, а не эмоциями.

3. Дева

Девы сдержанны и осмотрительны от рождения. Этому знаку требуется много времени, прежде чем он сможет решиться на отношения и довериться вам. Однако Деве, похоже, не потребуется ни секунды лишнего времени, если она решит прекратить роман. Ей необходимо, чтобы партнер умел идти на компромисс и понимал её, а если этого нет, Деве совсем не жаль расстаться с ним.

4. Козерог

Если отношения исчерпаны, ничто не убедит этот знак в необходимости их сохранения. Вы можете бесконечно долго рыдать у Козерога на плече и просить дать еще один шанс, но все ваши жалостливые просьбы не трогают его бесстрастное сердце. Говоря о предстоящем разрыве, Козерог просит вас трезво, здравомысляще и логически взглянуть на ваш роман и признать, что он непоправимо обречен.

5. Стрелец

Стрельцы очень любят жизнь со всеми ее благами и не стремятся быть привязанными к одному партнеру. Вы цените и лелеете каждый миг вашего общения с этим знаком, надеясь на то, что проведете с ним всю свою оставшуюся жизнь. Однако самое трудное для Стрельца – это обязательство поддерживать серьезные и долгосрочные отношения. В любой момент вашего романа он может на скаку резко затормозить.

6. Телец

Тельцы очень серьезно воспринимают отношения и отдают партнеру всю свою любовь и преданность. Они надежны, нацелены на эмоциональную стабильность и твердо стоят на ногах. С Тельцом очень легко, так как все, о чем он просит – это лишь, чтобы его любили и ценили. Но если вы не сможете соответствовать такими простым и понятным требованиям, он не будет долго раздумывать и уйдёт.

7. Весы

Они романтики, и можно с уверенностью сказать, что любовь для них превыше всего. Когда Весы находятся в отношениях, то склонны отдавать партнеру все самое лучшее. Однако они очень любят еще и самих себя. Весы верят в то, что для любви, как и для танго, необходимы двое, и если игра идет в одни ворота, то они удалятся, даже если такое решение станет в их жизни самым трудным.

8. Рыбы

У них самое огромное в мире любящее сердце, и они неизменно простят и примут обратно. У этого знака очень высокий порог эмоциональной боли и он скорее согласится терпеть всю вашу вредность, чем проститься с вами. Тем не менее, знайте – у Рыб тоже есть свой предел прочности, и когда их терпение окончательно лопнет, вы их больше не вернете.

9. Лев

Когда Лев предлагает вам собственное сердце, оно ваше навеки. Этот знак ныряет в любовь с головой и не порвёт с вами, если только вы не порвёте с ним первыми. Если Лев поймет, что ваши чувства остыли, а любовь прошла, он с шумом и грохотом уйдет, позаботившись о том, чтобы его уход произвел должное впечатление.

10. Рак

Это самый эмоциональный зодиакальный знак, и ему труднее, чем кому-либо другому, отпустить своего партнера с миром. Даже когда уже все озвучено и выяснено, Рак все равно не хочет расставаться. Он не уходит и всеми силами старается держаться в поле вашего зрения хотя бы в качестве верного друга.

11. Близнецы

Когда впереди маячит разрыв и все указывает на неизбежное расставание, Близнецы будут вести себя как обычно, словно все у них хорошо и нормально, и упорно делать вид, что ничего особенного не происходит. Они терпеть не могут ссоры и драмы, эгоистически надеясь на то, что партнер сам поставит точку в отношениях.

12. Скорпион

Если вы рискнете влюбиться в Скорпиона, он сразу делает все возможное, чтобы ваши судьбы навсегда переплелись. И разрыв отношений (инициированный вами) ничего в этом не поменяет: даже если вы пошли по жизни другим путем и встретили новую любовь, ваш экс-Скорпион все равно будет наблюдать за вами и постоянно искать встречи.

Текст: Flytothesky.ru