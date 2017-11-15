|
Какой сегодня праздник: 16 ноября
16.11.2017 06:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 16 ноября отмечается День отказа от курения? Самое время распрощаться с вредной привычкой. О том, чем еще ознаменовано 16 ноября — в обзоре Sputnik.
Что произошло 16 ноября
В 1913 году в Париже был издан первый том романа Марселя Пруста "В поисках утраченного времени".
В 1966 году наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.
16 ноября — Всемирный день философии и Международный день, посвященный терпимости. Также он является Международным днем толерантности и Международным днем борьбы с анорексией.
Кто родился 16 ноября
16 ноября в православном календаре
Православные 16 ноября чтут память мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Именины
В этот день именины у Александра, Анны, Василия, Богдана, Ивана, Владимира, Викентия, Евдокия, Ильи, Иосифа, Кузьмы, Павла, Николая, Сергея, Петра, Семена, Федота и Федора.
16 ноября в народном календаре
В этот день отмечается память святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича и греческой царевны.
В народе считали, что если дрова в печи 16 ноября горели сильно, это означало, что вскоре будет буря. Также если облака плыли низко, то стоило ждать сильную стужу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 316-м в григорианском календаре, до Нового года остается 49 дней.
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии