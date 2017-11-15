Какой сегодня праздник: 16 ноября

Знаете ли вы, что 16 ноября отмечается День отказа от курения? Самое время распрощаться с вредной привычкой. О том, чем еще ознаменовано 16 ноября — в обзоре Sputnik.

Что произошло 16 ноября

В 1913 году в Париже был издан первый том романа Марселя Пруста "В поисках утраченного времени".

В 1966 году наблюдался самый обильный звездопад: до 2300 метеоров в минуту.

16 ноября — Всемирный день философии и Международный день, посвященный терпимости. Также он является Международным днем толерантности и Международным днем борьбы с анорексией.

Кто родился 16 ноября

16 ноября в православном календаре

Православные 16 ноября чтут память мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

Именины

В этот день именины у Александра, Анны, Василия, Богдана, Ивана, Владимира, Викентия, Евдокия, Ильи, Иосифа, Кузьмы, Павла, Николая, Сергея, Петра, Семена, Федота и Федора.

16 ноября в народном календаре

В этот день отмечается память святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича и греческой царевны.

В народе считали, что если дрова в печи 16 ноября горели сильно, это означало, что вскоре будет буря. Также если облака плыли низко, то стоило ждать сильную стужу.