Вы не должны оставаться, когда ваше сердце говорит вам уходить…

Перемены и движение вперед – это действия очень волнительные. Я знаю, как смущает выбор между привычной и безопасной средой и желанием найти действительно свое место в жизни. Я знаю, как страшно сделать шаг вперед в неизвестность и не знать, одержите ли вы победу или поражение.





Если бы у вас была гарантия, что вы можете в любой момент отступить и вернуться, когда ваши планы не сработают, вы бы не так боялись идти на риск. Если бы только вселенная могла дать вам понятный сигнал о том, что пришло время все менять, вы бы были храбрее и решительнее.

Но вселенная никому не гарантирует, что все будет легко. Каждое решение, которое вы примете, будет иметь эффект пульсации для вашего будущего. И независимо от того, какой путь вы выберете для себя, на нем всегда станут периодически появляться проблемы и препятствия.

Пребывание в вашей зоне комфорта – это, без сомнения, самый удобный выбор, но как только ваше сердце начнет подталкивать вас к тому, чтобы отправиться навстречу неизвестному, прислушайтесь к нему.

Ваше сердце абсолютно точно знает, что лучше для вас, даже если ваш мозг не согласен, даже если люди, которых вы любите, имеют на этот счет отличное от вашего мнение, даже если кто-то убеждает вас не обращать внимания на голос сердца.

Ваше сердце – ваш единственный гид в мире, где вы окружены огромным количеством постороннего шума. Именно в нём вы найдете ответы на свои вопросы; инструкции и руководства, когда вы почувствуете себя заблудившимся; и слова, которые дадут вам силы, когда вы ослабнете.

Вам не нужно заставлять себя всеми силами цепляться за привычное место, если ваше сердце хочет уйти. Вам не нужно беспокоиться о том, что скажут другие люди и будут ли они вас осуждать. Вам не нужно оставаться, если вы уже несчастливы.

Вы должны уйти, когда кто-то постоянно пытается причинить вам эмоциональную боль. Не стоит оставаться и в том случае, если ваше окружение не стимулирует вас к росту. Вы имеете полное право искать среду, которая рада приветствовать вас и хочет вашего развития. Там, куда зовет вас сердце, есть много возможностей, и вам действительно нечего бояться.

Когда вы оставите позади все то, что тянуло вас вниз и уничтожало всяческий позитив, вам станет намного легче. Когда вы вытащите себя из ситуации, которая приносила вам столько страданий, вы станете намного спокойнее. Когда у вас появится мужество озвучивать свою правду и делать то, что вы действительно хотите, вы приблизитесь к своей цели или даже к мечте.

Единственный человек, который удерживает вас от принятия смелых решений, – это вы сами.

Лучше решиться и рискнуть, чем потом сожалеть о тех решениях, которые вы так и не приняли. Успех не измеряется тем, сколько безопасных дорог вы успешно прошли. Что действительно важно в жизни, так это то, как вы одолели сложные ситуации и к чему пришли в конечном итоге.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru