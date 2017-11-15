Исследователь пропал без вести в Папуа-Новой Гвинее

Бенедикт Аллен, телеведущий и исследователь из Британии, бесследно исчез после того, как он отправился на встречу с диким и неконтактным племенем в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщила его сестра, так как Бенедикт не вышел с ней на связь несколько дней назад и пропустил свой авиарейс, запланированный уже после встречи с племенем Яифо. Исследователь узнал о Яифо еще 30 лет, когда он жил среди другого племени на острове. Несколько недель назад он решил вернуться в Папуа-Новую Гвинею с целью установить с ними контакт.





В поисках Аллена сейчас находятся полицейские подразделения региона и пилот вертолета, который высадил исследователя в отдаленном местечке Бисориа. Старшая сестра Аллена Кейти Пестель утверждает, что брату абсолютно несвойственно пропустить запланированный вылет из Папуа-Новой Гвинеи в Гонконг.

В своем последнем сообщении в блоге, опубликованном 14 сентября, Аллен написал: «Яифо – одни из последних людей на планете, которые не контактируют с нашим миром». А в своем последнем твите от 11 октября он поместил собственное нечеткое фото со словами: «Направляюсь в аэропорт Хитроу… Не пытайтесь меня спасти, пожалуйста… В том месте в Папуа-Новой Гвинее, куда я еду, вы никогда меня не найдете…»

Marching off to Heathrow. I may be some time (don't try to rescue me, please — where I'm going in PNG you won't ever find me you know…) pic.twitter.com/BmH1DKdheS — Benedict ALLEN (@benedictallen) October 11, 2017

Джоанна Сарсби, агент Аллена, говорит: «Он пытался добраться до людей Яифо, очень отдаленного и дикого племени – возможно, охотников за черепами. Довольно пугающие люди. Кто знает, что произошло. Вдруг он заболел или лежит где-то со сломанной ногой, и ему помогают местные жители». Увы, но Аллен не взял с собой в джунгли ни телефон, ни GPS.

57-летний исследователь начал свою карьеру еще в колледже, когда он принимал участие в научных экспедициях на вулкан в Коста-Рике и леса в Брунее, а также в исландские ледники. Он единственный человек, кто пересек бассейн Амазонки в самом широком месте и прошел пустыню Гоби только с верблюдами. Аллен описал свой опыт во многих книгах и стал ведущим многочисленных телешоу.

Более 30 лет назад, когда Аллену было 24 года, он присоединился к изолированному племени Ниовра в Папуа-Новой Гвинее и какое-то время жил с ними. За это время ему пришлось пройти достаточно жёсткий обряд посвящения, когда молодых юношей ежедневно бьют бамбуковыми прутьями в течение полугода. Аллен был первым аутсайдером, принятым племенем в качестве одного из своих.





Во время своего проживания с Ниовра Аллену приходилось мимолетно сталкиваться с представителями диких племен Обини и Яифо. И он вернулся в этом году, чтобы наладить более устойчивый контакт с Яифо. Однако на данный момент неизвестно, состоялась ли эта встреча, и каков был её исход.

Текст: Flytothesky.ru