Исследователь пропал без вести в Папуа-Новой Гвинее

Бенедикт Аллен, телеведущий и исследователь из Британии, бесследно исчез после того, как он отправился на встречу с диким и неконтактным племенем в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщила его сестра, так как Бенедикт не вышел с ней на связь несколько дней назад и пропустил свой авиарейс, запланированный уже после встречи с племенем Яифо. Исследователь узнал о Яифо еще 30 лет, когда он жил среди другого племени на острове. Несколько недель назад он решил вернуться в Папуа-Новую Гвинею с целью установить с ними контакт.

В поисках Аллена сейчас находятся полицейские подразделения региона и пилот вертолета, который высадил исследователя в отдаленном местечке Бисориа. Старшая сестра Аллена Кейти Пестель утверждает, что брату абсолютно несвойственно пропустить запланированный вылет из Папуа-Новой Гвинеи в Гонконг.

В своем последнем сообщении в блоге, опубликованном 14 сентября, Аллен написал: «Яифо – одни из последних людей на планете, которые не контактируют с нашим миром». А в своем последнем твите от 11 октября он поместил собственное нечеткое фото со словами: «Направляюсь в аэропорт Хитроу… Не пытайтесь меня спасти, пожалуйста… В том месте в Папуа-Новой Гвинее, куда я еду, вы никогда меня не найдете…»

Marching off to Heathrow. I may be some time (don't try to rescue me, please — where I'm going in PNG you won't ever find me you know…) pic.twitter.com/BmH1DKdheS