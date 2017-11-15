Жалобы и нытье влияют на мозг, вызывая тревожные и депрессивные состояния

Мысли действительно многое меняют. Люди могут реально «переформатировать» свой мозг правильным мышлением, чтобы избавиться от навязчивых идей и психологических травм.





● Нейропластичность: плюсы и минусы

Человеческий мозг удивительно податлив. Благодаря быстрому развитию в области нейровизуализации мозга, мы можем теперь точно сказать, что он способен сам себе перенастраивать. Нейропластичность – это термин, описывающий постоянные изменения в мозге на протяжении всей жизни человека, и в этом есть свои плюсы.

— Мы можем улучшить свой интеллект.

— Мы можем учиться новым навыкам.

— Мы можем вылечить некоторые типы повреждений головного мозга.

— Мы можем повысить эмоциональный интеллект.

— Мы можем «отучиться» от вредных поведенческих моделей, убеждений и привычек.

Но с другой стороны, мы точно так же способны «переделать» наш мозг и в худшую сторону.

● Наши взгляды и убеждения меняют мозг

Ученые уже давно доказывают (и вполне успешно) взаимосвязь между нашими мыслями и структурными изменениями в мозге. Иными словами, ваши переживания, поведение, мышление, привычки и способы реагирования на мир неотделимы от того, как ваш мозг образовывает нейронные связи. Отрицательные привычки меняют ваш мозг к худшему. Положительные привычки меняют его к лучшему.

● Нейропластичность и заболевания

Для мозга нет ничего принципиально неправильного в депрессии. Просто конкретная настройка нейронных цепей создает предпосылки к её появлению. Это связано с тем, как мозг обрабатывает такие факторы, как стресс, планирование, привычки, принятие решений и десятки других вещей. И как только выработается определенный шаблон, он вызовет изменения в мозге. Как видите, нейропластичность может стать как проблемой, так и решением.

● Постоянные жалобы и изменения в мозге

А теперь рассмотрим более конкретный пример, а точнее последствия негативного поведения – в частности, постоянные жалобы и недовольство – и как они изменяют структуру мозга. Мы все знаем хотя бы одного человека, который беспрестанно ноет, ворчит и видит все в черном цвете. Он никогда, никем и ничем не бывает доволен. Негативные люди почти всегда жалуются. Честно говоря, мы все жалуемся – только одни делают это гораздо чаще, чем другие. Таких «жалобщиков» можно разделить на три группы:

Жалобщики, ищущие внимания: они всегда рассказывают о том, что у них всё хуже, чем у остальных. В большинстве случаев, люди склонны игнорировать такого человека и не тратить свою умственную энергию из-за волн негатива, исходящих от него.

Хронические жалобщики: эти люди живут в постоянном мировосприятии типа «о, горе мне, горе». Такой образ мышления перепрограммирует мозг, и человек пребывает в непрекращающейся депрессии. Это становится навязчивым состоянием.

Жалобщики с низким эмоциональным интеллектом: им не хватает эмоционального фактора, и они не заинтересованы в вашем мнении, мыслях или чувствах. Вы для них – просто уши, в которые они непрекращающимся потоком вливают свои жалобы.

● Виноват ли мозг?

Ответ (в основном) утвердительный. Большинство негативных людей не хотят так себя чувствовать. Да и кто хочет? Такая поведенческая модель, как постоянные жалобы и нытьё, неизбежно изменяет мыслительные процессы. Измененные мысли приводят к измененным убеждениям, которые приводят, соответственно, к изменению поведения. Наш мозг обладает тем, что называется «склонностью к негативу». Проще говоря, он стремится концентрироваться больше на отрицательных обстоятельствах, чем положительных. Когда мы фокусируемся на негативе в виде жалоб и недовольства, мы формируем и наше негативное поведение как основную модель.

Конечно, невозможно быть счастливым все время – и нам даже не нужно пытаться. Однако негативному мышлению противодействовать необходимо, иначе вы рискуете навсегда застрять в тревожности, унынии и пессимизме.

Текст: Flytothesky.ru