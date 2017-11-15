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Этот ассоциативный тест раскроет ваше истинное «я»

16.11.2017 17:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Обратимся к вашему подсознанию. Что там таится? Какие самые мощные ресурсы еще не использованы? Мы подготовили тест, который задействует силу ассоциаций. Перед вами 10 базовых жизненных понятий. Вам нужно только соотнести их с наиболее подходящей картинкой. Этот тест станет еще одним ключом к разгадке вашего «Я». Что скрывается за вашей личностью на самом деле? Сейчас мы это выясним!Этот ассоциативный тест раскроет ваше истинное «я»

 
 
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Обратимся к вашему подсознанию. Что там таится? Какие самые мощные ресурсы еще не использованы? Мы подготовили тест, который задействует силу ассоциаций. Перед...

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