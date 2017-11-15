Как научиться вести диалог, когда любой разговор кажется невозможным

Иногда мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. Когда вы сердитесь, разочарованы или расстроены, вам может банально не хотеться об этом говорить, а те, кто пытаются завязать с вами беседу, очень раздражают вас. Как заманчиво было бы их вообще проигнорировать. Вы даже можете огрызнуться фразами типа «оставь меня в покое» или «ты мне не нужен». Это природные реакции, но после вы можете о них пожалеть. В любом случае, вы вредите в первую очередь себе, когда не можете (или не желаете) понять, как озвучить то, что у вас внутри.





● Невинные слова могут «убивать»

Когда пары имеют дело с негативными эмоциями, они с трудом могут спокойно и непредвзято разговаривать. Дело не только в том, что вы говорите, но и в том, как вы это говорите. Даже если вы не особо сердитесь на своего партнера, вы можете непреднамеренно перейти на суровый тон. То, что когда-то было проблемой для одного из вас, перерастает в серьезную коммуникационную проблему для обоих.

Если не научиться выражать свои негативные чувства конструктивным образом, отношения зайдут в тупик. Когда один из партнеров не хочет раскрывать свои чувства, другой может предположить, что его не ценят и не любят. Слова действительно могут быть похожи на кинжалы: ведь если один партнер говорит обидные слова, другой может усомниться в правильности таких отношений.

● Разговор – это не единственное решение

В сложный период паре необходимо понимать, когда у них возникают проблемы с эмоциями, поскольку ссоры не являются выражением любви, которую они чувствуют друг к другу. Устный диалог – это, возможно, не самый лучший вариант во время жесткого кризиса, но это не означает, что пары должны молчать. Есть и другие способы выразить свои тревожные чувства, не задев партнера. Написание письма – отличный вариант. Возможно, вы думаете, что смс-ки будет достаточно, но вряд ли она будет работать в этой ситуации. Такие сообщения слишком короткие и не требуют почти никаких усилий. Попробуйте все же написать письмо. Не исключено, что их будет два: (1) письмо, чтобы выразить все ваши мысли и чувства, (2) второе письмо с ожиданием ответов.

После того, как вы выразите все свои чувства письменно, вы, вероятно, больше не почувствуете необходимости говорить о проблеме. Первая письмо – это инструмент, который поможет вам изложить беспорядочные мысли и эмоции на бумаге. Написав его, вы почувствуете себя лучше и легче. Ваше второе письмо – это то, что вы хотели бы, чтобы ваш партнер сказал вам, узнав о ваших эмоциях. Затем отдайте оба письма своей второй половине – они покажут, не только, как вы себя ощущаете, но и что вы ожидаете.

● Всегда разговаривайте, даже если это кажется вам сложным

Игра в молчанку – это верный способ создать напряжение в отношениях. Однако выражать свои мысли тоже нужно аккуратно, чтобы все не испортить. Если вы чувствуете, что будете злиться на своего партнера при диалоге, вернитесь к варианту написания письма, чтобы выразить свои чувства и показать ему, что вас успокоит. Вылив свои эмоции на бумагу, вы заметите снижение напряженности в отношениях вы почувствуете, что вас услышали. А теперь уже можно переходить и к конструктивному устному диалогу.

Текст: Flytothesky.ru