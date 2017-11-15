«Сидячая» эпидемия среди современных людей

Что вы делаете, когда читаете эту статью? Скорее всего, вы сидите. Современные люди сидят до 13 часов в день и спят примерно 8 часов. Это составляет около 21 «сидячего» часа в день. Когда вы возвращаетесь домой с работы или учебы, вы усаживаетесь на диван, чтобы посмотреть любимую телепередачу или поискать новости в социальных сетях, которые вы, возможно, за день пропустили. А что еще можно делать после долгого и утомительного дня, как не отдыхать? – спросите вы. На самом деле, сидение увеличивает риск смерти. Даже если вы изредка попадаете в спортзал, этого далеко не всегда достаточно.





● Легче всего возложить всю вину на свою работу

Давайте вернемся в прошлое. В 1960 году почти 50 % рабочих мест требовали высокой и умеренной физической активности. В настоящее время этот процент находится на уровне 20, а это означает, что 80 % рабочих мест являются полностью сидячими или требуют совсем небольших физических движений. Подавляющее большинство из нас проводят весь рабочий день приклеенными к стульям и столам, а физическая активность ограничивается движением пальцев по клавиатуре.

● Чем больше вы сидите, тем раньше рискуете умереть

Представьте себе, сидение в течение более шести часов в день значительно увеличивает риск ранней смерти. После двух часов сидения ваш хороший холестерин падает на 20 %. Хотя вы можете подумать, что посещение спортзала два раза в неделю это восполнит, запомните цифры и сопоставьте их: мы сидим около 21 часа в день. Тут не нужно быть гениальным математиком, чтобы понять, что 2 гораздо меньше 21 и никак это не компенсирует. А еще сидячий образ жизни прибавляет нам вес. Он уменьшает активность фермента, называемого липопротеиновой липазой (LPL), который помогает сжигать жир.

● Встаньте, потянитесь, подвигайтесь

Именно так: как можно больше потягивайтесь и увеличивайте физическую активность.

● Стояние на месте увеличивает вашу энергию больше, чем сидение. Простая же ходьба поднимает ваш энергетический уровень примерно на 150 %!

● Замените лифт лестницей.

● Если вы любите болтать по телефону или писать длинные сообщения, вставайте и прохаживайтесь во время этой деятельности.

● Пейте больше воды! Вам будет чаще хотеться в туалет, а это уже движение.

● Установите почасовой сигнал, напоминающий вам встать и пройтись вокруг офиса или дома.

● Если вы постоянно сидите на работе, рассмотрите вариант стола, за которым нужно не сидеть, а стоять.

● Если вам нужно поговорить с коллегой, не пишите ему сообщение, а прогуляйтесь в соседний кабинет и пообщайтесь лично.

● В качестве дополнительного вдохновения используйте специальные приложения, чтобы ежедневно подсчитывать свои шаги и знать, сколько нужно пройти для собственного здоровья. Большинство физически активных людей проходят примерно 5000 шагов в день и сидят менее 300 минут. Поставьте себе такую цель.

Позаботьтесь о своем организме и своей жизни, делайте несколько дополнительных шагов и движений каждый день! Примерно через три недели это войдет в привычку: вы будете ходить и двигаться больше, чем когда-либо! А ваше тело будет вам за это благодарно.

Текст: Flytothesky.ru