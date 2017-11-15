Как освободиться от своих эмоциональных блоков и страхов

Вы обитаете в закрытой коробке, которую сами же тщательно выстроили, чтобы себя защитить. Так делает большинство людей. Вы разработали каждую деталь собственной жизни с целью оградить себя от внутренних конфликтов и страхов, на которые вы закрываете глаза. Вы просто спрятались от проблем и сделали вид, что похоронили свои травмы детства и неуверенность. Но когда что-то или кто-то «затрагивает» эти болезненные точки, вы не позволяете им всплыть на поверхность, чтобы удалить их – напротив, вы хороните их глубже, избавляя себя от лишней боли.





● Эволюция страха

Люди обладают «встроенной» реактивной реакцией на угрозу. Но теперь наша среда существования относительно безопасна, и угрозы превратились из внешних в угрозы внутренние. Вы больше не беспокоитесь о том, как убить мамонта, зато вы переживаете о своей самооценке, о людском мнении, о своем несовершенстве, о потенциальных неудачах. Вы выстраиваете самые странные взаимоотношения и собственную жизнь так, чтобы выстроить неприступную крепость, защищающую вас от столкновений со своими страхами или травмами.

● Ваши страхи – это не вы

Первым толчком к свободной жизни является осознание того, что ваши страхи – это не вы. Вы – это даже не ваш организм. Скорее, вы находитесь внутри, управляя своим телом. Вы — наблюдатель своего внешнего и внутреннего мира. Вы фиксируете те чувства, мысли и вещи, которые для вас сейчас важны. Ваше осознание вещей и делает их для вас реальными.

Когда вы испытываете что-то, связанное со страхами или эмоциональными расстройствами, ваш фокус внимания немедленно смещается, и вы теряетесь в воспоминаниях и мыслях. И в этот момент вы делаете осознанный шаг назад. Еще раз: вы – это не ваши мысли или чувства, которые испытываете. Факт нарастания эмоций является сигналом, что внутри у вас сидит неразрешенный конфликт. Не пытайтесь заглушить эти эмоции, а посмотрите им в глаза. Почувствуйте их, не прячьтесь. Простите себя. Вынесите урок. И избавьте себя от их груза. Вытяните эту занозу.

● Жизнь без страхов

Люди все же умеют жить в Матрице – в состоянии погружения в собственные чувства и мысли. Матрица – всего лишь защитное поле, выстроенное с целью избежать реальности. Единственный выход из этой Матрицы – противостоять реальности. Вы можете сделать это, изгнав все страхи и эмоциональные проблемы. Если вы на это не отважитесь, вы будете продолжать жить в иллюзорной псевдожизни, защищая себя от самого себя. Помните: все, что вы хотите, находится на противоположной стороне страхов.

Чего вы так боитесь?

От чего вы усиленно прячетесь?

Какого опыта вы так стараетесь избежать?

От каких разговоров вы хотите уйти?

От кого / чего вы себя защищаете?

Какой бы стала ваша жизнь, не будь в ней страхов? А ваши отношения? Кем бы вы работали?

У вас только один выбор из двух вариантов: (1) выстраивайте жизнь вокруг собственных страхов, как многие люди; (2) постройте жизнь, которую вы хотите, заглянув в глаза всем своим проблемам и «вылечив» их.

● Путь к росту и развитию

Разоблачение ваших страхов и слабостей – это и есть наибыстрейший путь к развитию и росту. Это мотивирует вас оперативно адаптироваться или терпеть неудачу. А неудача – это наибыстрейший путь к получению уроков и знаний. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы максимально одолеть свои страхи. Выйдите из Матрицы!

Текст: Flytothesky.ru