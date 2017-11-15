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Как освободиться от своих эмоциональных блоков и страхов
16.11.2017 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы обитаете в закрытой коробке, которую сами же тщательно выстроили, чтобы себя защитить. Так делает большинство людей. Вы разработали каждую деталь собственной жизни с целью оградить себя от внутренних конфликтов и страхов, на которые вы закрываете глаза. Вы просто спрятались от проблем и сделали вид, что похоронили свои травмы детства и неуверенность. Но когда что-то или кто-то «затрагивает» эти болезненные точки, вы не позволяете им всплыть на поверхность, чтобы удалить их – напротив, вы хороните их глубже, избавляя себя от лишней боли.
● Эволюция страха
Люди обладают «встроенной» реактивной реакцией на угрозу. Но теперь наша среда существования относительно безопасна, и угрозы превратились из внешних в угрозы внутренние. Вы больше не беспокоитесь о том, как убить мамонта, зато вы переживаете о своей самооценке, о людском мнении, о своем несовершенстве, о потенциальных неудачах. Вы выстраиваете самые странные взаимоотношения и собственную жизнь так, чтобы выстроить неприступную крепость, защищающую вас от столкновений со своими страхами или травмами.
● Ваши страхи – это не вы
Первым толчком к свободной жизни является осознание того, что ваши страхи – это не вы. Вы – это даже не ваш организм. Скорее, вы находитесь внутри, управляя своим телом. Вы — наблюдатель своего внешнего и внутреннего мира. Вы фиксируете те чувства, мысли и вещи, которые для вас сейчас важны. Ваше осознание вещей и делает их для вас реальными.
Когда вы испытываете что-то, связанное со страхами или эмоциональными расстройствами, ваш фокус внимания немедленно смещается, и вы теряетесь в воспоминаниях и мыслях. И в этот момент вы делаете осознанный шаг назад. Еще раз: вы – это не ваши мысли или чувства, которые испытываете. Факт нарастания эмоций является сигналом, что внутри у вас сидит неразрешенный конфликт. Не пытайтесь заглушить эти эмоции, а посмотрите им в глаза. Почувствуйте их, не прячьтесь. Простите себя. Вынесите урок. И избавьте себя от их груза. Вытяните эту занозу.
● Жизнь без страхов
Люди все же умеют жить в Матрице – в состоянии погружения в собственные чувства и мысли. Матрица – всего лишь защитное поле, выстроенное с целью избежать реальности. Единственный выход из этой Матрицы – противостоять реальности. Вы можете сделать это, изгнав все страхи и эмоциональные проблемы. Если вы на это не отважитесь, вы будете продолжать жить в иллюзорной псевдожизни, защищая себя от самого себя. Помните: все, что вы хотите, находится на противоположной стороне страхов.
У вас только один выбор из двух вариантов: (1) выстраивайте жизнь вокруг собственных страхов, как многие люди; (2) постройте жизнь, которую вы хотите, заглянув в глаза всем своим проблемам и «вылечив» их.
● Путь к росту и развитию
Разоблачение ваших страхов и слабостей – это и есть наибыстрейший путь к развитию и росту. Это мотивирует вас оперативно адаптироваться или терпеть неудачу. А неудача – это наибыстрейший путь к получению уроков и знаний. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы максимально одолеть свои страхи. Выйдите из Матрицы!
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Вы обитаете в закрытой коробке, которую сами же тщательно выстроили, чтобы себя защитить. Так делает большинство людей. Вы разработали каждую деталь собственной...
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